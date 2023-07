​Les esquerres recuperen el Consell Comarcal del Ripollès 12 anys després entre retrets de Junts

Amadeu Rosell, nou president

Aposta per una presidència col·legiada

Retrets de Junts

Punt d'inflexió al. Després de 12 anys de governs liderats per CiU o Junts, les esquerres han recuperat una institució que només havien pogut governar entre el 2003 i el 2011. Ho han fet després de setmanes de negociacions on, inicialment,tenia un pacte tancat amb Junts. Tanmateix, la manca d'entesa de Ripoll -que va acabar amb Sílvia Orriols d'alcaldessa- ha precipitat un canvi d'aliança dels republicans que ha acabat sumant majoria absoluta amb el PSC i la CUP Els pronòstics s'han complert i, alcalde de, s'ha convertit en el dotzè president del Consell Comarcal -onze homes i una sola dona-. Ho ha fet, tal com es preveia, amb el suport dels sis consellers d'ERC, els tres del PSC i l'únic de la CUP. És tot just el, que només havia ostentat aquest càrrec mig mandat.L'única sorpresa de la votació ha estat el vot d'. La formació d'extrema dreta liderada per Sílvia Orriols -que té dues representants- ha optat per la candidata de Junts, Manoli Vega. Unperquè era impossible establir una majoria alternativa i que ha justificat qualificant els socialistes de “representants de l'ocupació espanyola”. En canvi, els únics representants dels independents així com de MES han optat per l'abstenció.Amadeu Rosell, ja investit com a president, ha anunciat que optaria per un model de presidència col·legida i prioritzant el. També ha remarcat la importància d'estar al costat dels pobles petits, sent una de les poques vegades que s'ha escollit un alcalde d'un micropoble en el càrrec.Ha reclamat passar pàgina d'una època on “les relacions entre els partits han estat massa tensades” i ha situat com a prioritats la defensa de la llengua, la sostenibilitat i les. “Cal evitar els atacs gratuïts que els estigmatitzin”, ha assenyalat en referència a l' auge de l'extrema dreta En aquest sentit, la irrupció d'Aliança Catalana a l'Ajuntament de Ripoll també s'ha notat al Consell on totes les formacions d'esquerres han situat com a element prioritari les polítiques de cohesió, benestar i reducció de les desigualtats per fer front al racisme i a laJunts fins fa quatre dies encara es veia formant part del govern del Consell Comarcal , malgrat que des de la constitució dels ajuntaments tot apuntava que ERC buscaria una entesa amb el PSC i la CUP., alcalde de Campdevànol, no s'ha estalviat els retrets, malgrat optar per un discurs -si més no en la forma- conciliador.Ha qualificat li ha donat a entendre que “indirectament” s'estava afavorint “plantejaments amb poc seny”, en una referència implícita a Sílvia Orriols. “No volem protagonitzar més escenes com les que ens hem envoltat recentment”, ha afegit. Això sí, ha deixat clar que donarien suport a totes les propostes que “contribueixin al benestar de les persones i la prosperitat del Ripollès”.

