Surt disparada una peça d'un tren de mercaderies a Calafell i fereix una dona

Lo que acaba de pasar en la estación de Calafell es una vergüenza! Un tren de mercancías ha circulado a una gran velocidad, provocando el lanzamiento del objeto qué veis en la imagen (es una placa de metal ARDIENDO)@rod2sudcat @Renfe @Adif_es @TGNdigital pic.twitter.com/QiVIcg367J — caprihorny (@andyymiau1) July 15, 2023

Decisió d'Adif després de l'incident

Greu incident a l'aquest passat dissabte a la tarda, quan unva perdre una, amb una temperatura molt elevada, que va sortiri va acabarque esperava a l'andana. Així mateix, també va impactar contra un ascensor, trencant la porta de vidre.La viatgera, segons explicava una testimoni dels fets a través de Twitter,i va ser traslladada pelen ambulància a un hospital, ja que havia patit una important cremada.Segons han explicat fonts d'Adif consultades per SER Catalunya, quan es va produir l'accident el personal de circulació va aturar el tren, de l', a Sitges per comprovar si era segur que continués el seu trajecte fins a Barcelona.Segons ha explicat SER Catalunya, aquestcircula normalment per l'interior, però lesfan que temporalment passi per la costa. Arran dels fets d'aquest dissabte a Calafell,. Des de la companyia, a més, s'ha assegurat que, en què es desprengués una peça metàl·lica d'un comboi.

