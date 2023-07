Eufòria a l'Ecuestre, prudència al Cercle: així viu el poder econòmic una victòria de Feijóo

Encantats i temorosos



Pimec, dinàmica a banda

ni amb temes identitaris". Aquest és el consell que van verbalitzar destacatsen una trobada recent en la qual el líder del PP va voler auscultar en petit comitè com palpaven els poders econòmics de país la seva probable victòria electoral el. Així ho han explicat apersones coneixedores de la cita. El consell tenia molt de prec i expressa molt bé com estan vivint la campanya en els àmbits econòmics catalans. El gallec escoltava en silenci. Aquest dilluns, en el seu míting al Turó Park , Feijóo semblava fer cas al consell quan va fer un discurs molt centrat en economia i política fiscal.El suggeriment dels empresaris expressa bastant bé el que és el criteri majoritari en el món econòmic català. A les grans organitzacions patronals domina la prudència. Fa uns dies, en la intervenció del candidat del PP per Barcelona,, al Fòrum Nova Economia, les entitats econòmiques més rellevants () hi van enviar representants. Però no hi eren cap dels màxims dirigents,. En acabar l'acte, assegut en una de les taules de l'antic Ritz, un dirigent empresarial reflexionava sobre l'escenari polític que es pot obrir el 23-J. Feia un càlcul optimista davant un triomf de Feijóo "per la seva agenda econòmica", però sense eufòria., deia, i afegia un comentari amb pòsit: "Un govern del PP"."La majoria d'empresaris estan encantats amb un possible govern Feijóo. Però els fa por que amb un govern molt de dretes tornin els conflictes a Catalunya". Qui parla és el membre d'una de les grans famílies de l'Ho diu tot dinant en un restaurant molt a prop del Turó Park, on Alberto Núñez Feijóo va fer el seu míting central de la campanya de les municipals i va tornar dilluns al mateix indret.L'entusiasme, en tot cas, va per barris. L'única entitat on es respira satisfacció per un possible gir a la dreta a Espanya és el, a qui alguns anomenen no amb certa maldat "l'ambaixada de Madrid a Barcelona". A l'Ecuestre -que alhora està fent un esforç d'obertura en la seva programació-, els dirigents de la dreta espanyola sempre són rebuts de manera exquisida. També els de Vox, que ja van protagonitzar algun acte abans que entressin al Parlament.Però l'Ecuestre no és el fòrum més representatiu de la correlació de forces real entre els segments empresarials. Ho és molt més el. Segons apunten fonts de l'entitat, observa el panorama amb "molta prudència i a l'expectativa". Entre els socis predomina la posició favorable a una fiscalitat més laxa, però també el "neguit per un increment de les tensions polítiques i socials" en cas d'un govern molt a la dreta.Entre la patronal de les pimes, tenen la seva pròpia agenda. Per ells, l'important és guanyar la batalla de la presència de les petites i mitjanes empreses en el diàleg social. Ho reitera el seu president,, en una conversa amb: "La gran fita és que les pimes tinguin. Fins que això no passi, com succeeix a tot Europa, Espanya no haurà culminat la seva Transició". I enarbora com un triomf la recomanació de la Comissió Europea sobre una major transparència i representativitat de les pimes en les taules dels agents socials.Cañete, com tots els líders empresarials, expressa el "respecte pel que digui la ciutadania el 23-J". Reclama per al nou escenari que s'obrirà "diàleg i consensos". A Pimec admeten que. La patronal de les pimes es disposa, amb tot, a mantenir la màxima interlocució amb el nou govern espanyol, sigui el que sigui. No és cap secret, però, que en un executiu de Feijóo hi tindran influència dirigents com l'exministrai l'exsecretari d'Estat, membres del PP ara en els organismes de govern de la patronal espanyola CEOE, la gran rival del'empresariat de les pimes nascut amb l'impuls de Pimec.

