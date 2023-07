Error monumental de la MLS amb Busquets: el confonen amb un conegut exjugador del Reial Madrid

La imatge on apareix Arbeloa i no Busquets Foto: MLS

Els exblaugrana Leo Messi i Sergio Busquets tornaran a compartir vestuari... molt lluny del. Tots dos han estat presentats aquest diumenge com a jugadors de l'Inter de Miami, equip de la), la lliga de futbol dels Estats Units. En un espectacle que ha omplert l'estadi de la ciutat de Florida, els excapitans del Barça han rebut l'escalf de la que serà la seva nova afició. Crits, emoció i molta eufòria, entre les llums i la música que han omplert el camp. Aquest sentiment també l'ha compartitVolent demostrar que nola competició nord-americana ha decidit publicar el llistat de trofeus i títols internacionals que ha aconseguit el català al llarg de la seva carrera.a la cara de Busquets... sinó a la d, el seu anterior rival delL'exjugador blancamb Busquets com a un dels líders del centre del camp, van aconseguir endur-se el Mundial el 2010. La MLS ha acabat esborrant la piulada, però les xarxes socials han aconseguit mantenir viva la pífia de la competició dels Estats Units, mantenint la flama humorística que al país encara no acaben de tenir molt clar que és el futbol europeu.Des del compte de lHan volgut donar-li la benvinguda al de Badia del Vallès, però en intentar mencionar-lo pel seu sobrenom, han col·locat malament l'accent.com l'han anomenat des de les categories inferiors.

