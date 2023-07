Sis consells per evitar ciberatacs mentre fas teletreball

és primordial per evitar problemes que poden ser des de quedar inutilitzats a d'altres més greus, como que et sabotegin la feina dels darrers anys. És vital tenir cura de la seguretat virtual i evitarque fan servir diverses tècniques per a colar-se als teus dispositius. Des de l, diversos informes i investigacions posen èmfasi en aquesta necessitat. Laja va alertar en un estudi que la ciutadania "no està del tot alerta" en aquestes qüestions."La pràctica totalitat dels programes maliciosos actuals es creen per atacar mòbils", explica. Apunten que dos elements clau són els virus creats per a mòbils, perquè la població no sol tenir proteccions "ja que gasten bateries"; iPer això mateix, des de la UOC van crear un decàleg senzill de diversos consells per tal que tothom pugui mantenir certa seguretat en els seus dispositius i evitar que els hackers ataquin els seus domicilis o les seves pertinences.1.Tots aquells que estan connectats a internet. Normalment només es col·loquen antivirus als ordinadors o a les tauletes, en aquest darrer aparell perquè ve incorporat en la seva compra, però també cal fer-ho als mòbils. Serra recomana mantenir el telèfon actualitzat el màxim possible i anar modificant la contrasenya i el PIN de manera recurrent.2. EEncara que els experts admeten que aquests no poden assumir ni aturar totes les amenaces, no tenir-ne cap als nostres dispositius és molt més perillós. "Una bona part dels atacs seran reconeguts i aturats", destaquen.3.Abandoneu les pràctiques de col·locar informació personal a les contrasenyes, fer-les massa curtes o anar-les repetint a tots els vostres dispositius, comptes o pàgines. Han de ser llargues, cal evitar paraules del diccionari i mantenir una doble autentificació a través de gestors de contrasenya. Algunes plataformes com Twitter o Google les fan servir. Caldria canviar-les cada mig any, apunten els experts.4.Són aquells electrodomèstics connectats a internet, que tenen certes funcionalitats de robòtica. Un exemple són les bombetes que es poden encendre a distància, els dispositius per veu d'empreses com Amazon o les neveres intel·ligents. El router i la televisió també formen part d'aquesta col·lecció. Els experts constaten que cal fer una repassada a tots ells i mantenir contrasenyes al dia, com en els dispositius.5.Les compres online són un focus de problemes. També el fet d'instal·lar programes, sigui el dispositiu que sigui, ja que pot comportar l'entrada de virus o d'espies. Analitzar les opinions dels usuaris, la verificació dels llocs on ens descarreguem les apps i els programes, a més de comprovar la reputació de les webs és primordial.6.Mantenir-se desconfiat a l'hora de capbussar-se a internet no et sortirà car. Tot el contrari. Ser conscients dels riscos que comporta exposar les nostres dades bancàries (quan comprem per internet) o quan consultem certes webs (sigui de la manera que sigui), ens ha de fer saltar les alarmes en el moment que veiem qualsevol cosa sospitosa. "Cal desconfiar de qualsevol correu o missatge que es rebi", comenta Serra. Les interaccions a les xarxes no sempre són de manera despreocupada. Cal mantenir els sentits en alerta. Especialment a través del mòbil.

