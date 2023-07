Seat invertirà 300 milions d'euros en una nova fàbrica a Martorell

Seat construirà una nova planta d'assemblatge de cel·les de bateries a Martorell ambHo ha anunciat aquest dilluns al matí, president de la companyia. Aquesta nova infraestructura suposarà la creació de. La inversió serà addicional per al projecte presentat al nou PERTE de vehicles elèctrics de bateries.La superfície de la planta serà de 64.000 metres quadrats, equivalent a nou camps de futbol. "Avui és un dia molt important perquè fem un pas més en el nostre pla d'electrificació", ha celebrat Griffiths.i està previst que acabin l'any 2025.En el nou centre, segons ha explicat el president de Seat en un comunicat, s'invertiran 300 milions d'euros addicionals per construir aquestes instal·lacions, que també serviran per assemblar les cel·les que fabricarà l'empresaa la gigafactoria de Sagunt. D'altra banda, ha detallat que estarà connectada amb el Taller 10, on es fabricaran alguns dels cotxes elèctrics del grup Volkswagen, incloent-hi el Cupra Raval "Això ajudarà a optimitzar els processos logístics i aha assenyalat el màxim directiu de l'automobilística amb seu a Martorell. El president de Seat també considera que leshan d'estar convençudes "i pujar al tren"."Com passa en altres països, cal crear un marc legal que asseguri les inversions del sector i impulsi la competitivitat", ha dit Griffiths, que. En aquest sentit, ha posat d'exemple la mesuraper a la compra de vehicles elèctrics, una iniciativa -ha apuntat- que d'anar acompanyada de més inversió per ampliar les infraestructures de recàrrega, o del Future Fast Forward anunciada fa uns mesos.

