Mor un nen de quatre anys per una altra síndrome d'immersió a Múrcia

Què és la síndrome d'immersió?

després de patir la síndrome d'immersió en una piscina.en una urbanització del municipi de Molina de Segura, a Múrcia, quan passaven cinc minuts d'un quart de les nou de la nit.alertaven que un menor d'edat havia estat rescatat de la piscina i es trobava inconscient.Segons informen des del govern de Múrcia,. Una ambulància va arribar al lloc dels fets i diversos sanitaris van intentar reanimar-lo amb un massatge cardiopulmonar. Després de diversos intents, el van traslladar d'urgència aper intentar estabilitzar-lo.Després de passar tot el cap de setmana en estat molt greu, el menor d'edat ha acabat perdent la vida aquest diumenge. És la tercera víctima mortal a la regió per la síndrome d'immersió. Un altre nen, de 10 anys, va quedar ingressat greu per aquest problema . Totes les persones afectades han estat registrades a Múrcia.La síndrome és un problema mortal que ha afectat diverses persones -especialment menors- en els últims anys a les platges espanyoles.a l'hora d'entrar a l'aigua del mar, especialment quan aquesta està molt freda, el problema res té a veure amb el tracte digestiu, sinó amb la circulació de la sang.La síndrome d'immersió, és a dir, quan els vasos sanguinis es redueixen de mida de manera brusca per un canvi molt sobtat de temperatura. Això passa en situacions comunes per a molts submarinistes, que ja es preparen per a aquestes circumstàncies i evitar entrar de manera molt brusca a l'aigua. Ara bé, també passa en banyistes que entren en aigües molt i molt fredes. Pot provocar la mort sobtada.El contrast amb la temperatura corporalCal destacar que pot afectar a persones que han menjat molt (per això està associat al concepte tall de digestió), als que han pres molt el sol, acaben de realitzar exercici físic o a persones sota els efectes de begudes alcohòliques.

Altres notícies que et poden interessar

​

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola