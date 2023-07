La calorada ja ha arribat: dimarts, el pic de calor

Després d'un diumenge de treva, aquest dilluns els termòmetres s'han tornat a enfilar en el primer dia de calorada , que viurà el pic de calor demà amb registres que podrien assolir els 42 graus dei afectacions en bona part del país. De cara a dilluns es manté un cel amb protagonisme pel sol serè, a excepció d'algunes bandes de núvols mitjans: d'una banda evolucionaran des dela partir del migdia. De l'altra, apareixeran núvols baixos al litoral de cara a les nou de la nit. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha activat l'avís per calor intensa a les comarques de lales, eli elL'avís de calor del Meteocat és d'1 a l'escala de 6. S'espera que la temperatura màxima sigui entre lleugerament i moderadament més alta, amb punts de la demarcació dearribant als 38 graus, si bé a punts del litoral quedarà similar. Tot plegat acompanyat d'un vent de component sud i est entre fluix i moderat.El sostre de calor arribarà dimarts. El sol aixafarà la majoria de les poblacions catalanes amb valors extrems per sobre delsde forma generalitzada a tot el país. La calor serà generalitzada i només en quedaran al marge les Terres de l'Ebre així com part del litoral, ja que la marinada frenarà els termòmetres (però no la sensació de xafogor). Tot i això, el final del dia podria estar marcat per algunsacompanyats deal quadrantdel país entre el

