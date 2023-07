La UEFA posa la lupa en els comptes del Madrid: arrossega 330 milions de pèrdues en dos anys

Multa de 500.000 euros al Barça per les "palanques"

La temporada 2022-2023: amb 12 milions de beneficis, segons el Madrid

. Aquesta és la disparitat en el criteri deli la UEFA pels comptes de la temporada 2021-2022 del conjunt blanc. Segons l'organisme europeu, les pèrdues s'elevarien a un total de. Tot plegat, després que la UEFA hagi advertit tant al Barça com al Madrid que les famoses "palanques" ja no computaran com a beneficis, segons informa el diari The Telegraph.Aquestaes deu, precisament, a l'eliminació dels ingressos que el Madrid va rebre deen detriment de la venda de futurs actius relacionats amb el nou Santiago Bernabéu. En concret,-amb el fons d'inversions dels Estats Units, que també ha fet operacions amb el Barça- per fer front a la covid.pel futur estadi durant els pròxims 25 anys.Segons les informacions del diari The Telegraph, la temporada 2021 2022 havia reportat uns beneficis de 23 milions d'euros, que a parer de l'organisme europeu han passat a ser. Això pot tenir efectes en el. Aquesta temporada ha pogut esquivar-ho perquè els càlculs es fan amb el balanç dels darrers quatre anys, on encara tenien saldo positiu. A partir d'ara, es farà un seguiment anual dels comptes, fet que pot comportar complicacions pel club blanc. També pel Barça.El passat divendres, lava multar ambper presentar uns balanços amingressos i les despeses del club. En concret, l'entitat presidida per Aleksander Ceferin va reprovar l'ús de les "palanques" per part de la directiva de, que sí que havia permès per lal'estiu del 2022.Això planteja un, que haurà de suar sang per presentar uns comptes equilibrats sense poder fer ús de la sev: vendre actius futurs a canvi d'ingressos immediats. Un nou maldecap per Laporta, que s'ha hagut d'acostumar a miracle per temporada per poder teixir un equip competitiu.És la segona picada de cresta a la situació financera del Madrid després que fa uns dies es denunciés l'opacitat dels comptes després que el club dees negués a explicar per què el, el que serien, no es van comptabilitzar en els resultats de l'últim exercici financer que data de lAquesta opacitat "genera dubtes" sobre el compliment de les, el que també es coneix com a "fair play" i precisament un dels esculls del Barça en la dificultosa situació econòmica en la qual es troba immers.Justament aquest dilluns, elha fet balanç de la, que ha tancat amb un benefici de 12 milions, segons l'entitat. En la Junta Directiva celebrada aquest matí han confirmat uns ingressos de 843 milions d'euros, un 17% més que l'any passat i xifren en 892,7 milions d'euros la inversió feta per remodelar el Santiago Bernabéu. Els balanços no desglossen ni en si consideren les "palanques" com a ingressos ni tampoc respon als 122 milions que, segons The Telegraph, no es van comptabilitzar en els resultats de l'últim exercici financer.

