El govern espanyol vol recórrer la llei catalana contra la sequera al Tribunal Constitucional

El govern espanyolt per afrontar la situació d'excepcionalitat per sequera davant delSegons ha avançat el diari Ara,els tràmits per impugnar la norma la setmana passada i el Govern ja ha rebut la notificació. El Parlament va aprovar la normativa amb l'abstenció del PSC, Junts, els comuns i la CUP. Només va aconseguir el sí d'ERC i, per contra, la negativa de Vox, PP i Ciutadans. Posteriorment, la cambra catalana va acabar donant suport al decret llei amb el suport dels socialistes, ERC, Junts, PP i Ciutadans.La iniciativa de l'executiu permet asuspendre durant 48 hores la captació d'aigua per a usos diferents de l'abastament de la població quan aquest abastament perilli i recuperar pous en desús. Tambéquan es cometin en situacions d'alerta i emergència per sequera.El decret, aprovat el març , constata la "dràstica i generalitzada reducció de les precipitacions" i alerta que "les aportacions als rius que alimenten els embassaments s'han reduït a v. Davant el fet que "no és previsible que aquesta situació millori a curt termini", el Govern justifica el decret "per garantir un servei essencial com és l'abastament de poblacions".

