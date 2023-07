​Arriba una calorada que pot trencar rècords a Catalunya

1. Fins quan durarà la calorada?

2. Serà una onada de calor?

3. On farà més calor?

4. Es batrà el rècord històric de calor a Catalunya?

5. Quins avisos s'han activat?

⚠ Actualitzat l'avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per calor ⚠



➡ Dl. 14:00 a dm 20:00 h



➡ Llindar que es pot superar: calor intensa



➡ Grau de perill màx. 🟠 4/6



Hora local (h) = TU+2 pic.twitter.com/FysPekxKhd — Meteocat (@meteocat) July 16, 2023

Aquest dilluns comença unaque amenaça de. Un episodi que viurà el pic aqueston es podrien superar les temperatures de just fa una setmana, que van arribar als 41 ºC en punts de Ponent. En aquesta ocasió els valors extrems afectaran més comarques i les condicions són més favorables a veure temperatures de, puntualment per sobre.La calorada comença aquest dilluns i començarà a recular a partir de dijous. El pic es viurà ela bona part del país. Tot plegat després d'un cap de setmana amb un dissabte de valors molt elevats, especialment a Ponent, i d'un diumenge de treva on els termòmetres van baixar entre 5 i 7 graus.Tècnicament, no. Per ser-ho,de calor extrema. Només podria passar a les comarques de, però no al conjunt de Catalunya. Si es compleix, aquest estiu encara no hauríem patit cap onada de calor.La calor serà generalitzada i només en quedaran al marge les Terres de l'Ebre així com part del litoral, ja que lafrenarà els termòmetres (però no la sensació de xafogor). A Ponent s'esperen tres dies amb temperatures molt altes mentre que dimarts també caldrà estar molt atent a l'-Gironès, Pla de l'Estany i part de la Selva- on elpot fer disparar les màximes a valors extrems. La calorada també serà molt important al Pirineu, Prepirineu i Catalunya Central.És una de les incògnites de l'episodi.: una massa càlida de primera categoria -en alçada la temperatura pot ser 10-12 graus per sobre la mitjana-, sense nuvolositat, persistència de la calor i vent de garbí a les comarques gironines-. En aquest sentit, caldrà veure sii s'arriba a acostar als 44. Cal recordar que el rècord oficial a Catalunya són els 43,8 ºC d'Alcarràs assolits el juny de 2019 Ara mateix elmanté un avís per aquest dilluns a les comarques de Ponent amb el grau més baix mentre que per dimarts es generalitza a tot Catalunya -excepte part del litoral i de les Terres de l'Ebre- amb un perill alt (4 sobre una escala de 6). És probable que avui l'actualització d'avisos arribi a un nivell màxima.

6. Quines temperatures suposen els avisos de calor?

7. La calorada de Catalunya és causada per Cerberus?

8. Quines altres zones del món estan patint calors extremes?

🌡️ Dangerous levels of heat are affecting parts of North America, Asia and southern Europe



📈 China provisionally recorded it's highest temperature on record on Sunday and some Mediterranean countries will challenge their respective records this week pic.twitter.com/zuD4rFEgng — Met Office (@metoffice) July 16, 2023

Els avisos de calor indiquen la possibilitat dede temperatura màxima a l'estiu. O cosa que és el mateix, els valors que només s'han assolit el 2% dels dies de juny, juliol i agost de la darrera dècada. A partir del nivell 4 (calor taronja), l'avís indica que la temperatura pot sera aquest valor extrem.No exactament. La Societat Meteorològica Italiana va batejar per primera vegada a la història un anticicló càlid amb el nom de Cerberus . Tanmateix, la massa d'origen africà d'aquesta setmana té un altre nom,, malgrat que la situació no deixa de ser una continuïtat de la viscuda a finals de la setmana passada.La calorada que afectarà Catalunya és compartida amb bona part del: l'estat espanyol, Itàlia, sud d'Europa així com zones de Grècia i els Balcans, entre altres. També s'estan vivint onades de calor excepcionals a la-ahir es va batre el rècord amb 52,2 ºC- i també al, amb valors que en alguns punts van superar els 50 ºC.

9. Es batran els rècords de calor d'Europa i del món?

És difícil de dir. Hi haurà valors extrems, però no és fàcil repetir i superar els rècords. Cal recordar que a Europa data de l'agost de 2021: elsde la localitat siciliana de. El mundial, el canvi, té 110 anys i és controvertit:de Califòrnia. Més fiables són els 54,5 ºC assolits en aquest mateix punt els anys 2020 i 2021.

10. Aquesta calor extrema està causada pel Niño?

El Niñoa augmentar les temperatures tant regionalment com globalment, però tenint en compte que està encara en les primeres setmanes no se li pot atribuir la responsabilitat més gran. En aquest sentit, l'i el seu impacte en l'escalfament del planeta esdevenen les causes principals que cada estiu s'assoleixen valors més elevats tan localment com a escala planetària.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola