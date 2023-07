Mor una dona de 30 anys en un accident de moto a Lliçà de Vall

Una donaaquesta matinada en tenir una Lliçà de Vall. Segons ha explicat el Servei Català de Trànsit, i per causes que encara s'estan investigant, la moto en què viatjava com a passatgera ha patit un accident a l'alçada del punt quilomètric 13,9.El motorista que la conduïa ha resultatperò la dona ha mort. La víctima és L. Y. G. I., dei veïna de Barcelona.Els Mossos d’Esquadra han rebut l’avís a les 02:14h. Arran de la incidència, s’han activat quatre patrulles dels Mossos d’Esquadra, i quatrei l’equip de psicòlegs del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

