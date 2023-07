Així ha estat l'eufòrica rebuda de Messi i Busquets a Miami

Bienvenido a nuestra familia💗🖤 pic.twitter.com/k7VOSGo1lv — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 17, 2023

El torn de Busquets

Bienvenido BUSÍ 5️⃣ pic.twitter.com/ikp762vhTE — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 16, 2023

Les dues llegendes del Barça,, ja són jugadors de l'Han estat presentats davant de més deaficionats totalment entregats i eufòrics, aquesta matinada al DRV PNK Stadium.Lesque amenaçaven l'acte de presentació a la ciutat estatunidenca, finalment no han tingut la suficient força per frenar la. El públic, que s'ha hagut de refugiar en carpes, ha esperat més deper poder veure com el seu gran, Leo Messi, trepitjava la gespa:entre les llums i la música que han omplert l'estadi de FloridaLa nova afició ha rebut a l'actual campió del món amb molta il·lusió; la mateixa que tenen des del dia que es va conèixer el fitxatge de l'argentí.Amb eli entre grans ovacions, Messi ha caminat fins al centre del camp del seu nou estadi, on l'esperaven, copropietaris del club.Segons després ha agafat el micròfon per dirigir-se als seus nous aficionats: "Estic molt emocionat, feliç d'estar aquí,. Vull donar-li lesa tots els directius, és espectacular. Des que arribem tincd'entrenar competir de voleri ajudar al club al fet que continuï”.Com és habitual, no s'ha oblidat de la seva família: "Estic molt feliç d'haver triat aquest projecte i. No tinc cap dubte que, aquí, passaran coses molt boniques", ha confessat Messi.Després de les primeres paraules de l'estrella, l'excapità del Barçaen escena. El català ha llançat les primeres paraules al públic: "És unser jugador de l'Inter Miami. Vull donar lesa tots els que han fet això possible. Gràcies a tots els que estan aquí,", ha pronunciat el número cinc.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola