ÚLTIMA HORA: Un noi d’uns 20 anys ha matat presumptament el seu pare d’una ganivetada passada la mitjanit en un pis de Vilafant (Alt Empordà) del c/Figueres, 17 (el de dalt de tot). S’ha atrinxerat amenaçant amb ganivets i ARRO de @mossos ha entrat al pis. S’ha acabat entregant. pic.twitter.com/KJWqRxjOUJ — Anna Punsí (@punsix) July 17, 2023

Elshan detingut un jove decom a presumpte autor de la mort del seu pare.. Segons ha avançat la periodista Anna Punsí, la policia catalana ha actuat de matinada, en un bloc de pisos ubicat al carrer Figueres del municipi.Una tercera persona hauria alertat la policia. La investigació apunta que, per causes que es desconeixen, aquesta matinada hi ha hagut unaamb un ganivet de cuina.L'agressióDesprés, el jove s'ha tancat al lavabo, on s'hafins que han arribat els Mossos d'Esquadra i l'han detingut. Agents d'ordre públic de l'ARRO haurien intervingut i finalment el presumpte autor del crim s'hauria entregat.s'han fet càrrec del cas. La investigació està sota el secret de les actuacions.

Altres notícies que et poden interessar

​

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola