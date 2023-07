El Govern referma el compromís de retirar el monument franquista de Tortosa

L'acte d'homenatge a les víctimes de la batalla de l'Ebre Foto: ACN/Ariadna Escoda

La consellera de Justícia, Drets i Memòria,, ha expressat aquest migdia la voluntat del Govern de "desmuntar" elde Tortosa i la seva negativa a "reinterpretar-lo", malgrat els "entrebancs judicials". Ubasart ha fet aquestes declaracions en un acte d'homenatge a les, on també ha assegurat que "no es pot ser demòcrata sense ser antifeixista".El president de la Generalitat,, ha demanat no fer "ni un pas enrere" davant aquells a qui "molesta la", així com els "drets humans, de les dones, de les persones LGTBI, la nostra llengua o la nostra cultura", i ha reivindicat la memòria històrica com el "millor antídot contra el feixisme" i com a eina de "justícia, reparació i garantia de no repetició".L'acte d'aquest diumenge, que commemora els 85 anys de l'inici de la batalla de l'Ebre, s'ha fet al pas de barca d', un dels punts per on la matinada del 25 de juliol de 1938 les tropes republicanes van travessar el riu en l'inici del succés. La batalla es va allargad durant 115 dies i s'estima que hi van morir 30.000 persones, tant civils com soldats dels dos exèrcits.Entre les víctimes hi havia integrants de la, joves d'entre 17 i 18 anys mobilitzats per la. Precisament, un dels moments més emotius de l'acte ha estat la lectura d'una carta d'un integrant de la Lleva del Biberó per part del seu net, l'escriptor i dramaturg, rememorant en primera persona un dels moments del soldat durant la batalla, amb l'acompanyament musical de l'agrupació. També s'han llegit unes paraules del supervivent, recentment guardonat amb laL'homenatge s'ha fet cada any des de 1980 per part de l', i a partir de 2014 són les institucions qui han agafat el relleu per rememorar la batalla de l'Ebre.