83 anys de «Trinity», la primera bomba nuclear de la història

Aquest diumenge, 16 de juliol, fa 83 anys que es va dur a terme la, per part dels Estats Units, en un enclavament del desert de Nou Mèxic. Aquesta operació va ser liderada pel físic teòric, considerat un dels "pares de la bomba atòmica".La bomba de prova, Trinity, feia servir com a material fisionable el, igual que la que unes setmanes més tard es llançaria sobre la població de(9 d'agost de 1945). La primera bomba atòmica, la d'(6 d'agost de 1945) estava feta a base d'La creació d'armes nuclears es va plantejar a finals de la dècada de 1930, quan hi havia unaque va coincidir amb una època d'importants avenços científics. De fet, els esforços estatunidencs per aconseguir la bomba atòmica abans que l'Alemanya de, es van intensificar en plena Segona Guerra Mundial, mitjançant el. El treball d'investigació va donar resultats a mitjans de 1945, amb elsja derrotats però ambencara resistint.Trinity va explorar al desert de Nou Mèxic amb una energia equivalent a. L'explosió va generar un cràter de. Les muntanyes circumdants es van il·luminar entre un i dos segons amb colors des del morat fins al verd i finalment, blanc. L'ona expansiva de l'explosió va trigar uns 40 segons en arribar als observadors, i es va poder sentir fins ade distància. El núvol generat va arribar a fer. A més, dins del cràter, la sorra del desert es va fondre i es va convertir en una mena de vidre de color verd clar, que es va anomenarLa zona on va esclatar Trinity va ser declaradael 1975, i es pot visitar dos dies a l'any, tot i que encara hi ha una petita radiació residual. S'hi va construir el, de 3,6 metres d'alçada, que marca l'hipocentre de l'explosió.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola