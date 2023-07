La contaminació plàstica ja arriba als esculls de corall més profunds, segons un estudi

Investigadors de l'Acadèmia de Ciències de Califòrnia, la Universitat de Sao Paulo i de les universitats d'Oxford i Exeter han publicat recentment el treball més complet sobre, basat en més deenque es troben entre 30 i 150 metres de profunditat a 14 països banyats pels oceansLa conclusió principal d'aquest estudi, publicat per la revista Nature i que recull aquest diumenge La Vanguardia, és que la contaminació plàstica augmenta amb la profunditat, i que procedeix, principalment de lesque es realitzan en les proximitats de les àrees marines protegides: gairebédels residus trobats eren cordes, reixes i sedals.Del total de residus trobats als esculls de corall, eleren microplàstics de més de cinc centímetres, cosa que fa deduir que estan més contaminats per plàstics i altresque altres ecosistemes marins, tot i que menys que altres ecosistemes costers, com les platges. Aquests residus tenen un impacte molt negatiu en els esculls, perquè propaguen malalties i fan malbé la seva estructura.Els investigadors també van descobrir que la quantitat de plàstici que la contaminació és deriva principalment de les activitats de pesca, un fet que els autors de l'estudi consideren "sorprenent". I és que "gairebé sempre", els investigadors són els primers humans en veure els esculls més profunds, però troben residus produïts per humans "a cada immersió", fins i totdel planeta.És per aquest motiu que aquests esculls rarament s'inclouen en les estratègies de, tot i que són una font de biodiversitat única. Per això els investigadors proposen expandir la profunditat de les àrees marines protegides, per incloure aquests esculls i actualitzar els acords internacionals de lluita contra la contaminació plàstica i desenvolupar alternatives biodegradables per a la pràctica de la pesca.

Altres notícies que et poden interessar

​

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola