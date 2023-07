Alcaraz supera la precocitat de Nadal i s'endú el seu primer Wimbledon

Novak Djokovic, durant la final de Wimbledon. Foto: Wimbledon

és el nou campió de. Amb només vint anys, el número u del món ha superat la precocitat desobre la gespa dei s'ha endut el títol en la primera final de la seva carrera, celebrada aquest diumenge contra. Alcaraz s'ha imposat en cinc sets i ha sabut remuntar les adversitats, cap d'elles tan acusada com un primer parcial que Djokovic s'ha endut per un ràpid 6-1. La reacció ha estat sòlida per part d'un número u que aplega el segon Grand Slam de la seva carrera després de guanyar, a finals de la temporada passada, l'. Una trajectòria que tot just arrenca.La comparativa que s'ha de fer amb Alcaraz no només passa per Nadal -el tenista de Manacor no va guanyar Wimbledon fins la tercera final disputada, l'any 2008, en un partit de llegenda contra-, sinó per altres noms històrics de la raqueta. El guanyador més jove de la història de Wimbledon va ser l'alemany, amb només 17 anys, i el segon continua sent el suec, guanyador en cinc ocasions sobre la gespa de Londres. Alcaraz va fer els 20 anys a principis de maig, i ja és el tercer vencedor més jove a Wimbledon.La victòria del tenista murcià, que venia de perdre amb Djokovic a les semifinals de Roland Garros, suposa un punt d'inflexió en la seva trajectòria. L'experiència sobre gespa era escassa -l'any passat no va arribar a les rondes finals després de perdre contra, rival generacional-, però amb el pas de les setmanes -previ triomf a Queen's, torneig preparatori de Wimbledon- ha anat agafant ritme. Suficient per vèncer Djokovic, set vegades campió del certamen i que portava 34 partits invicte a la pista central de l'esdeveniment. El resultat final -1-6, 7-6 (6), 6-1, 3-6 i 6-4- indica la resistència del número u del món.Amb una dreta demolidora, un servei que descol·loca els rivals -per potència, varietat i col·locació- i una restada àgil, el número u ha completat un torneig per emmarcar. A les semifinals no va donar cap tipus d'opció al rus, número tres del món, i a la final ha escenificat l'intercanvi generacional amb Djokovic, que tenia 16 anys quan Alcaraz va néixer. El serbi, guanyador deGrand Slam, no podrà -de moment- engrandir la llegenda i augmentar la distància amb Nadal, que n'ha guanyat 22 i ara ja toca la retirada. Djokovic tampoc podrà recuperar el número u, ara en mans d'un Alcaraz intractable. El canvi de guàrdia s'ha instal·lat a l'ATP i no hi ha escenari més clar que el de Wimbledon per clarificar-ho.

