Per què els perfums fan una olor diferent en cada persona?

Quines són les claus per escollir un bon perfum?

Per entendre per què un perfum, cal entendre, primer, la diferència entre aquest i una colònia. Tots dos són fragàncies preparades en què es mesclen, un 10% en colònies i un 30% en perfums, amb, i tenen processos de fabricació diferents.Així ho ha explicat la dermatòloga, de l'Hospital Universitari Fundación Jiménes Díaz de Madrid, al portal Infosalus. La diferència de concentració és el principal motiu pel qual un perfum ésque una colònia, i que pot arribar a durar fins aa la pell.Pel que fa a les olors diferents en cada persona, hi ha: la mateixa pell de la persona, les condicions ambientals com la humitat o la contaminació, el que hem menjat, la temperatura... A més, cada persona té la seva pròpia olor o, cosa que també influeix en la percepció que té la resta de la gent sobre el perfum que portem, i en el que tenen influència laEn aquest sentit, la dermatòloga destaca el: "Les pells que tenen un ph més àcid retenen millor els perfums i fan que l'olor duri més temps". Això es deu al fet que les pells amb ph àcid són més greixoses, i en canvi les pells més seques no només no son capaces de retenir-los tant de temps, sinó que a més, poden. És més, Molina recomana que les pells seques haurien d'evitar alts nivells d'alcohol, fer servir productes lliures de fragàncies i evitar l'exposició solar en les zones on han aplicat el perfum.Al llibre Piel sana, piel bonita (Paidós), Ana Molina dona un seguit de consells per fer una bona tria del perfum adequat per a cada persona. En primer lloc, diu que calsobre la pell, i olorar-lo diverses ocasions al llarg del temps.La dermatòloga també assegura que les fragàncies, és a dir que no sempre el perfum més adequat serà el que estigui catalogat per a homes o per a dones, sinó que serà el que més li agradi a cadascú. Per altra banda, aconsella guardar el perfum a l'habitació,, perquè per protegir-lo és millor que no s'exposi a canvis de temperatura, llum solar o humitat.Pel que fa a l'aplicació del perfum, s'ha de fer a: darrere de les orelles, l'escot, darrere dels genolls... o bé, és a dir, llençar-lo a l'aire i moure's per la zona. El canell o el coll, en canvi, són zones que afavoreixen una evaporació més ràpida. Finalment, aconsella que en cas de patirés millor ruixar-lo sobre els cabells o la roba.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola