VÍDEO | Així es defensa un banc de centenars de sardines dels seus depredadors

El fotògrafha aconseguit fotografiar unes imatges espectaculars d'un, format per centenars d'exemplars, que mostren com cooperen per lliurar-se dels depredadors.Aquest fotògraf submarí i instructor d'apnea va seguir les sardines durant deu dies a, a Mèxic, amb l'objectiu de captarcaçant. I gràcies a aquesta recerca va aconseguir captar les imatges d'un banc de sardines formant una gran bola, per protegir-se d'aquests depredadors.El marlí ratllat és un peix migratori que habita a les aigües tropicals i subtropicals dels oceans. Són coneguts per la seva velocitat i agilitat - poden arribar alsi saltar dora de l'aigua - i són "depredadors oportunistes", com explica el fotògraf. S'alimenten de diversos peixos, com les sardines, els calamars o els verats.

