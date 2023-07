Peatges a les autovies de l'Estat a partir de 2024: preguntes i respostes

Què ha dit Pere Navarro sobre els peatges?

Què ha dit el Govern sobre les paraules de Pere Navarro?

Es tracta d'una imposició de Brussel·les?

Què ha dit Brussel·les i què ha fet el govern espanyol?

”. Aquestes són les paraules del director general de la DGT, Pere Navarro, aquest 13 de juliol . La qüestió també va aparèixer al debat cara a cara del 10 de juliol: Alberto Núñez Feijóo va preguntar si totes les autovies gratuïtes serien de pagament a partir del 2024 itot dient que “.” El, al seu torn, ha contradit Navarro i ha negat que pretengui implantar el pagament per l'ús de les carreteres el 2024.El debat és a l'agenda pública des del 2021, quan el govern espanyol va proposar un sistema de pagament per l'ús de carreteres com una de les fites del. La UE va recomanar llavors introduir-la a la llei de mobilitat sostenible, però la llei que es va portar al Congrés no va introduir aquest punt.amb la convocatòria d'eleccions generals i, segons el ministeri, el compromís és renegociat amb laEl director general de la DGT, Pere Navarro, va dir el 13 de juliol en el programa Els matins de TV3 que “”, en ser preguntat sobre el manteniment de l'autopista AP-7. Tanmateix, va afirmar que "Brussel·les imposa i exigeix posar peatges; i diu 'els diners que us estem enviant no són per a conservació i manteniment de carreteres, són per a altres coses, amb la qual cosa”.La ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana,, ha negat que el Govern tingui planificat posar peatges, al fil de les paraules de Pere Navarro. Després d'un acte a Esplugues de Llobregat, la ministra va "que el govern -espanyol- estigui pensant en la imposició de peatges per l'ús de les carreteres". A més, el ministeri ha explicat a Maldita.es que "" i tampoc "hi ha intenció d'aprovar pagament per ús", abans de descriure les paraules de Navarro com una “”.les seves paraules a Efe Televisió i ha demanat “perdó” per pronunciar-se sobre un tema que "no és competència de la direcció general” que dirigeix. També ha lamentat haver creat “confusió” sobre un tema en què “el Govern s'ha manifestat de manera reiterada, contundent, i que no és sobre la taula de cap manera”.El juny del 2021, la comissària europeava respondre a una pregunta parlamentària de l'eurodiputatsobre si el mecanisme del pagament per l'ús era “una proposta o una exigència expressa de la Comissió”. La comissària va dir que la mesura "" i que els plans de recuperació "són responsabilitat dels estats membres", mentre que la Comissió s'ocupa d'avaluar-los d'acord amb el marc jurídic del Mecanisme de Recuperació i Resiliència, conegut com aLa Comissió Europea també ha explicat a Maldita.es que el pla de recuperació proposat per l'Estat espanyol i posteriorment aprovat per la Comissió i el Consell inclou el compromís d'adoptar una llei de sostenibilitat i que un dels objectius és “establir unde l'ús de les carreteres de l'Estat, que s'implantarà”.També ha dit que examinaran la mesura de nou “en el context del” del pla de recuperació i ha aclarit que el seu objectiu és “internalitzar el cost extern del transport per carretera, creant així incentius per a una major eficiència en aquest sector i conduint a una reducció de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle”.El desembre de 2020, la Comissió Europea va publicar una estratègia de mobilitat sostenible que entre les seves propostes que incloïa fer avenços en una. El juny de 2021, mig any després, la Comissió va aprovar el pla i va proposar la creació d'un mecanisme de pagament per l'ús de les carreteres de l'Estat que comencés a funcionar "a partir del 2024" i s'inclogués a la llei de mobilitat sostenible.Ja l'abril del 2022, el govern espanyol va elaborar un avantprojecte de la llei de mobilitat sostenible que incloïa l'elaboració d'un estudi sobre les alternatives per fer un sistema de finançament destinat al pagament per ús de carreteres; i, el desembre, va aprovar el projecte de la llei de Mobilitat Sostenible. Sobre aquesta, la ministra Sánchez va dir que el sistema de pagament per ús de carreteresAquest mes de gener de 2023, el projecte de llei va arribar al Congrés i sense referències a la implementació d'un sistema de pagament per a l'ús de carreteres o la realització d'un estudi d'alternatives. Per això, l'abril, Bildu va proposar tornar a introduir aquest estudi, però amb la convocatòria de les eleccions espanyoles, la tramitació de la llei va quedar suspesa. Finalment, el mes de juny, l'executiu de Pedro Sánchez va enviar unadel pla de recuperació a la Comissió Europea

