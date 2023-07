Mor l'exalcalde de Vic Pere Girbau als 89 anys

L'alcalde de CiU de Vic entre 1987 i 1995,, ha mort aquest diumenge als 89 anys. Durant el seu mandat al capdavant de l'Ajuntament, va dur a terme nombroses mesures de gran importància per la ciutat i es va veure obligat a gestionar la reacció a l'el 1991 contra el quarter de la Guàrdia Civil.A més d'obtenir unaper CiU, Girbau també va destacar per la seva tasca com a empresari a escala comarcal i de país. Per tot això, l'actual batlle de Vic,, ha lamentat la pèrdua i ha remarcat el "" per al municipi, alhora que ha volgut agrair-li els anys dedicats al municipalisme.La vetlla tindrà lloc ala partir d'aquest diumenge i fins al dilluns al vespre, abans de l'acte d'enterrament, que se celebrarà el dimarts a l', a les 10 del matí.

