Mor Jane Birkin als 76 anys, la veu de «Je t'aime... moi non plus»

L'actriu i cantantha mort aquest diumenge als 76 anys a París, segons ha informat el diari Le Parisien. Birkin ha estat trobada morta al seu domicili a la capital francesa, i en les últimes setmanes havia hagut de cancel·lar alguns concerts atès el seu delicat estat de salut.Tot i que havia nascut a, Birkin es va nacionalitzar francesa, i residia al país des de finals dels anys 60. Birkin és universalment coneguda, entre d'altres, per la interpretació de Je t'aime... moi non plus, amb qui era la seva parella aleshores,. En el món del cinema, va protagonitzar una de les pel·lícules més icòniques del cinema francès, La piscina.

Altres notícies que et poden interessar

​

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola