Què és el mètode de furt «underpapper» i com prevenir-lo?

🕵🏻‍♀️👩🏻‍⚖️ Ahir a l'#Eixample, agents de paisà van detenir una parella pel furt d'un telèfon mòbil mitjançant el mètode d'underpaper. Van presenciar l'acció i els van poder aturar just abans que poguessin pujar a un autobús per fugir del lloc.#gubEIX #Consellseguretat 👮🏻👍🏻 pic.twitter.com/5AOU8R0Yvg — Guàrdia Urbana Barcelona (@GUBBarcelona) July 16, 2023

Lade Barcelona ha detingut una parella pela l'Eixample aquest diumenge, una mena de delicte que no és nou, amb el mètode underpapper, que consisteix a robar amb l'ajuda d'un. Dos agents de paisà van presenciar el robatori, i van atrapar els lladres just abans de pujar a un autobús per fugir.En el mètode underpapper, els lladres col·loquen unsobre el telèfon de la víctima, la distreuen i retiren el full amb el mòbil camuflat, amb la qual cosa el roben sense que la persona se n'adoni, i fugen del lloc abans que la víctima vegi que no té el telèfon.Amb tot, la Guàrdia Urbana recomana, per evitar aquesta mena de furts,, no deixar-se enganyar per persones desconegudes quei vigilar l'entorn i els objectes personals a l'espai públic.

