Una exconcursant del «Factor X» britànic revela que va ser violada durant el concurs

, exconcursant del programabritànic, ha revelat en un llibre de memòries que va serdurant el període de producció del programa l'any 2012, quan ella tenia 20 anys, com han publicat diversos mitjans de comunicació.Com explica en el llibre, Process: Finding My Way Through, l'agressió es va produir una nit en què se celebrava la festa d'aniversari del seu company, en un club de Londres, i a la qual van assistir els membres de l'equip de producció del programa. Recorda que es va quedar inconscient i un membre de l'equip la va acompanyar a l'hotel. Allà, un porter es va oferir a ajudar-la a pujar a l'habitació. Segons detalla, aquest porter hauria fet servir unaper accedir a l'habitació, més tard, i agredir-la sexualment.L'endemà, Spraggan es va despertar amb "sensació de pànic" i amb un nivell de "confusió" molt elevat. Tot i que assegura que sabia que l'havien violat, no va ser capaç de processar-ho i va continuar funcionant "".L'equip de producció va trucar la policia i es va detenir una persona, però Spraggan considera que, el canal on s'emetia el programa, no estava "preparada" per afrontar el que havia passat. En declaracions a The Guardian, la cantant assegura que se sent molt decebuda per com es va gestionar l'incident, ja que no era "apropiat" que ningú, incloent els concursants del programa, estiguessin borratxos durant la festa.Spraggan també lamenta que, tot i que se li va proporcionar, no se li va donar cap més suport, ni ningú la va trucar mai per preguntar si estava bé, i se li va oferir cap ajuda per a la rehabilitació o tractament de salut mental. "Em vaig quedar sola", diu.La concursant va abandonar Factor X al·legant, i ara admet que, en realitat, l'efecte secundari d'un fàrmac per prevenir elli va causar una indisposició en els dies posteriors a la violació que no li va permetre continuar. En aquell moment, va voler fer públic el motiu real de l'abandonament, però li van advertir que podia. Ara ha decidit explicar-ho per poder "continuar endavant".ITV, per la seva banda, ha fet un comunicat per expressar "la més profunda de les compassions per la Lucy i tot el que ha travessat com a resultat d'aquest esdeveniment espantós" i ha elogiat la seva "".

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola