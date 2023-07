Els estrambòtics requisits per entrar a la festa d'aniversari de Vinícius

El món del futbol sempre ha estat lligat a les excentricitats d'alguns dels seus protagonistes, els futbolistes més famosos, especialment pel que fa a aquelles històries relacionades amb les. Tot i que sempre intenten que algunes polèmiques no surtin a la llum, és inevitable que n'acabin sortint.És el que ha passat amb el futbolista estrella del Reial Madrid,, que fa uns quants dies va celebrar el seu aniversari al Brasil amb una gran festa amb centenars de convidats. Com explica el digital 20Minutos, aquests havien de passar un, si més no, curiós:havien de deixar el seui enviar un enllaç als amics del futbolista perquè valoressin si podien assistir a la festa o no.Així ho explica la periodistaal mitjà brasiler Metropoles, que relata que, un cop revisat el perfil i acceptada l'entrada a la festa, Vinícius i els seus amicsper evitar que es fessin fotografies o gravacions a la festa. Oliveira també explica que algunes persones que havien rebut la invitació no van poder assistir a la festa després que fossin avaluats els seus perfils.Això sí: requisar els mòbils va ser efectiu perquè no quedessin proves gràfiques d'una suposada infidelitat del surfista, que també ha revelat la periodista.

