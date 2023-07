Un estudi desmenteix el gran mite de la hipnosi

Laés una disciplina envoltada de misticisme, tot i els múltiples beneficis provats per a diverses disciplines de la medicina. Hi ha qui creu que la practica un estrany geni de la ment mentre balanceja un rellotge de butxaca d'una banda a l'altra, repetint frases de l'estil "tens son, et pesen els ulls". Si bé, un estudi de la, als Estats Units, publicat a la revista científicadesmenteix elentorn la hipnosi.La creença popular diu que l'executor de la hipnosi té el control absolut sobre l'individu, però no és així com funciona realment:. El professor de psicologia i expert en hipnosi,, és l'autor de la investigació i considera que la hipnosi té moltes aplicacions clíniques útils, però que els mites impedeixen que s'utilitzi a tot el potencial., ja que les persones no perden el control de les seves accions durant el procés. De fet, l'hipnotitzat es pot resistir i, fins i tot, oposar-se a les suggestions hipnòtiques. La seva experiència de control durant la hipnosi depèn de les seves intencions i expectatives pel que fa a si retenen o no el control voluntari.Un altre mite és que la hipnosi és un “estat especial” on els mecanismes de defensa es redueixen i un “estat únic de relaxació física i inconsciència conscient”, però això no és del tot cert. Les personesi, per exemple, en una bicicleta estàtica.

