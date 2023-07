Alerta per tsunami a Alaska després d'un terratrèmol de magnitud 7,4

Notable quake, preliminary info: M 7.4 - 106 km S of Sand Point, Alaska https://t.co/ftepDWDKb7 — USGS Earthquakes (@USGS_Quakes) July 16, 2023

Sun Jul 16 07:22:59 UTC 2023 event picture pic.twitter.com/G8fp5KEd4b — NWS Tsunami Alerts (@NWS_NTWC) July 16, 2023

La península d'ha hagut d'activar l'aquest diumenge, després que s'hagi registrat un terratrèmol de, com ha fet públic el Servei Geològic dels Estats Units.L'alerta emesa pel Sistema d'Alerta de Tsunami nord-americà s'estén a zones delpròximes a la zona on s'ha produït el sisme. L'organisme ha fet pública una representació d'on podria afectar si s'arriba a produir.Alaska va patir, l'any 1964, un dels pitjors terratrèmols que es recorden, que va ser degraus i va durar quatre minuts. El conegut com a Gran Terratrèmol o Terratrèmol de Divendres Sant, va provocari va provocar unsen pèrdues econòmiques, essent el tercer terratrèmol més devastador de la història. A més del terratrèmol, es va produir el segon pitjor tsunami que s'ha registrat mai, amb una onada màxima de