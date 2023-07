Polèmic recordatori de l'encarregat d'un bar als seus treballadors per la pausa per dinar

L'usuari de@SoyCamarero ha compartit un missatge de Whatsapp entre l'encarregat d'un bar als seus treballadors que ha causat sorpresa a la xarxa. "Un recordatori per a tots: les pauses per dinar sempre han de ser autoritzades", diu l'encarregat, que també recorda que s'assigneni, "si es triga més, es deduirà del salari o es demanarà al treballador que es quedi fins més tard".Les respostes dels usuaris són múltiples, i comparteixen, tant en el món de l'hostaleria com en altres àmbits. Un d'ells ha explicat que entrava cinc minuts abans i sortia cinc minuts més tard, i "encara m'exigien que un dia em vaig passar deu minuts del temps de dinar". "Quan vaig demanar a Recursos Humans que quadréssim l'horari i si jo sortia guanyant eren 20 euros per hora de més, mai més em van dir res", relata.Un altre usuari diu que en "famosa empresa de fusteria de Tenerife", a un amic seu només li donavendescomptant-les-hi del sou o recuperant els dies fora de l'horari laboral, i que a més lesde treballs a casa dels clients se les quedava l'empresa.També n'hi ha que qüestionen ladel poc temps estipulat per dinar, ja que asseguren que per llei són 30 minuts de descans per 8 hores, o 15 minuts per les sis hores, tot i que poden ser recuperables.Alguna resposta també fa referència a condicions millors: unque compta amb 30 minuts per esmorzar i una hora per dinar, en una jornada de 9 hores; o un altre cambrer que té 30 minuts per dinar, amb el menjar proporcionat pel mateix restaurant i el temps pagat: "No visc a Espanya, però m'agradaria pensar que hi ha llocs que també ho fan així", aclareix aquest últim usuari.

Altres notícies que et poden interessar

​

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola