En quin ordre surten les maletes de l'avió a la cinta transportadora?

Un treballador de l'ha revelat una de les incògnites sobre l'ordre de sortida de les maletes a la, un dels moments en què els passatgers passen més nervis per la possibilitat que aquestes s'hagin perdut, ja que no sempre surten en l'ordre esperat.Així, a través del seu compte de, l'usuari @djsugue ha explicat que s'ha de seguir un ordre concret, independentment de les maletes siguin més grans o més petites o que siguin de la mateixa persona. La sortida, doncs, es fan per, per aquelles persones que han seleccionat l'embarcament prioritari en fer la reserva del vol;, per als que han d'agafar un altre vol; i, és a dir, la resta de l'equipatge.El procés de sortida de les maletes a la cinta transportadora sol durar, i el mateix treballador recomana que, per no haver d'esperar massa, es contracti el servei d'embarcament prioritari que ofereixen la majoria de les companyies. A més de tenir preferència per recollir les maletes, aquests passatgers seran els primers en pujar a l'avió.

Altres notícies que et poden interessar

​

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola