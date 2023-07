Junts s'erigeix en «trinxera» a Madrid per passar pàgina del diàleg d'ERC

"No anem a Madrid a investir ningú"

Míriam Nogueras, al bus de campanya. Foto: ACN

Entre l'abstenció i els dards a ERC

Existia el convenciment dins deque la sentència europea sobre la immunitat parlamentària depodria convertir-se en un accelerador de les possibilitats electorals de la formació de cara al 23-J. Perquè s'hauria convertit en un aparador -la figura de l'expresident continua representant el lideratge moral del partit-, perquè hauria suposat un nou triomf per a l'exili -i per tant per a l'estratègia de la confrontació- i perquè hauria posat una vegada més l'Estat davant del mirall de la justícia comunitària. El veredicte del(TJUE) no va ser positiu, no va suposar un revulsiu, però el respecte ritual cap a Puigdemont ha portat Junts a mantenir el míting central a, el poble de l'expresident, que ha situat el partit com a "trinxera" en un acte trufat de crítiques cap a ERC."No podran amb ell", ha repetit en múltiples ocasions, candidat per. "Si ell no es rendeix, nosaltres tampoc", ha remarcat, cap de cartell al Senat. "Avui aquí hi falta l'exili, i per això votarem el 23-J", ha arrencat, presidenta de Junts. "Amer és terra de presidents", ha tret pit, secretari general de la formació a les 13.15, quan tots els candidats asseguts a l'escenari ja feien servir el-de color verd corporatiu- per amorosir els efectes de la calor a Amer, on s'hi ha deixat unaper recordar Puigdemont, rebut amb emoció per part del públic.L'expresident, que ha definit la candidata Míriam Nogueras com una persona "insubornable", ha indicat que Junts. "Nosaltres no les abandonem. No ens abstenim quan ens ataquen. En lloc de fer-nos perdonar, els donem dues tasses. Catalunya no es defensa amb braços caiguts ni amb mans a les butxaques", ha remarcat Puigdemont, que ha fet una crida a l'organització. "Cal que no estiguem sols en aquesta línia de defensa. No som els que dimitim de les nostres responsabilitats i de les", ha indicat el dirigent independentista. Els missatges implícits cap a ERC han estat constants en el seu discurs, i més explícits en la resta d'intervencions.Segons Borràs, no té sentit anar a Madrid per investir un o altre president espanyol, sinó per aconseguir l'amnistia i el referèndum. "Ja prou de donar crèdit a qui està desacreditat pels seus fets. No ens sentirem obligats a investir ningú que no estiguia plantejar una solució democràtica per resoldre el conflicte", ha remarcat la líder de Junts. "No podem investir algú que ens vol envestir. Però a l'altra banda hi tenim el PSOE, que vol que ens retrobem. I què fa amb els fets? El contrari, i incompleix més que el PP", ha ressaltat la dirigent independentista. El resum és que el partit que presideix no va a Madrid a "investir ningú". Puigdemont, en una entrevista amba l'Ara, ja ha exclòs la formació de l'equació dels pactes amb Sánchez."Per defensar la independència no tenim clavegueres de l'Estat, ni les volem tenir. Quan hi ha urnes,", ha remarcat Turull, que ha estat molt crític a l'hora dels intents de "reprimir" el moviment per part del PP i del PSOE. "Ens han infiltrat policies, ens han dit terroristes. Aquests defensaran Catalunya? No, només ho faran els independentistes catalans. El país ens necessita: si no anem a votar, si no garantim tenir un grup important de diputats i senadors, donaremals qui volen eliminar la immersió lingüística", ha reflexionat el secretari general de Junts. Si algú té dubtes, ha dit, que voti "en nom del president Puigdemont", que no pot votar "per culpa de la repressió espanyola". Pel que fa a ERC, ha indicat que no es pot ampliar la base "donant l'esquena a la base", i tampoc presentant-se com a independentista en campanya i desprésLa candidata Nogueras -que aquest matí ha pujat al bus amb els periodistes que segueixen la campanya- ha tret pit de no haver-se "ajupit" al Congrés. "Els vots dels catalans no han de servir per apuntalar partits espanyols, sinó que. Els vots que custodiarem la gent de Junts serviran per doblegar aquesta Espanya feixista, que censura, que no paga i que no compleix. Per doblegar el monarca de l'a por ellos", ha indicat. "Ni PP ni PSOE, Catalunya i Junts", ha determinat la candidata, que s'estrena en aquesta tasca.Un dels temors que recorren la candidatura és l'-tenen detectat que són el partit a qui més pot afectar aquell electorat independentistaamb els fets dels últims anys i que no té ganes d'acostar-se a les urnes-, però també el vot útil, que es pot desplaçar cap a un PSC a qui totes les enquestes donen per guanyador a Catalunya. Els socialistes són unde Junts, tant per les actuacions contra el procés com per la manca d'inversió en infraestructures, però en aquesta última setmana de campanya també s'accentuarà el xoc amb ERC pels resultats del. "Nosaltres necessitem defensar Catalunya, no reformar Espanya", ha indicat, exalcaldessa de Girona i candidata a la demarcació aquest 23-J.Castellà, candidat ali líder de Demòcrates, ha posat l'accent -com és habitual- en el record de l'1-O, perquè el resultat obtingut "obliga" a complir-lo, no a "reinterpretar-lo". "És falta de democràcia passar pàgina del que va fer el poble de Catalunya", ha remarcat Castellà, que ha apel·lat a tots aquells ciutadans que van votar al referèndum. La, ha indicat, ha estat un "cavall de Troia" i un "engany" que només ha comportat un "blanqueig dels espanyols davant d'Europa". "Em sap greu,. T'han pres el pèl. Has perdut el peix, el cove i la dignitat", ha remarcat el dirigent democristià, que ha demanat al candidat d'ERC que "torni a l'estratègia guanyadora" que es va posar en marxa per organitzar l'1-O. Dards als republicans i resistencialisme: Amer ha estrenat l'estratègia de la recta final de la campanya de Junts.

