Feijóo acusa Sánchez de promoure «un Pacte del Tinell a la màxima expressió» per barrar el pas al PP

El líder del PP,, ha acusat aquest dumenge Pedro Sánchez de voler. Ho ha dit en un míting a Saragossa, quan només falten set dies per a les eleccions del 23-J. Feijóo ha advertit contra una aliança de, com, segons ell, va fer el Pacte del Tinell durant els tripartits a Catalunya. Aquell acord no era, però, contra la força més votada, sinó que els signants, el PSC, ERC i ICV, es comprometien a, a diferència del que havia fet CiU amb José María Aznar el 1996 i el 2000."L'objectiu de Pedro Sánchez és ser president", ha dit Alberto Núñez Feijóo, qui ha assegurat que el PSOE "no aspira a guanyar, aspira a governar", insistint en la idea que governi la força més votada i en referència a la suma de PSOE amb les forces més a l'esquerra i amb els independentistes. Feijóo ha dit que pel PP "guanyar és important". "Pel Partit Socialista, guanyar no és important, per nosaltres sí", ha manifestat, demanant el vot al PP "per unir els espanyols i perquè Espanya no es bloquegi", assegurant de nou que el PP està"El diumenge vinent -ha dit- decidirem el futur d'Espanya en la pròxima dècada", ha afirmat. Ha repetit les seves paraules sobre: "Si tots els que han demanat el vot per correu poden votar, el canvi és possible". Ha insistit en el vot útil que reclama el PP, advertint que "res està fet" i que és necessari que "tots els qui no volen que Sánchez continuï, han d'anar a votar". Feijóo ha fet una crida perquè. Obviant les afirmacions falses que va fer en el debat amb Pedro Sánchez, el president del PP ha afirmat que "el canvi polític és que els polítics que diuen mentides perdin les eleccions i els que diuen la veritat les guanyin".Núñez Feijóo ha aconseguit els majors aplaudiments quan s'ha referit als pactes de Sánchez i els independentistes, assegurant que si governa, l'executiu. Ha clamat que "no podem canviar presos per pressupostos, no pot ser que la política d'habitatge a Espanya sigui decidida per". Ha assegurat que "no pot tornar a produir-se que una declaració d'independència sense violència no sigui un delicte".També ha esmentat la llei del "només sí és sí", assenyalant que el PP té moltes dones governant "i han estat elegides perquè són competents", recordant les tres alcaldesses de les capitals de província aragoneses. Ha ironitzat sobre elamb Sánchez, de qui ha afirmat que "té 800 assessors" però que no es va notar. "Jo portava la companyia de la veritat dels carrers, de les benzineres, dels llocs on dormo", ha dit. Feijóo ha fet una crida a "la gent abans de vèncer en les eleccions, per aquest ordre".El PP s'aboca en aquest tram final de campanya a furgar en el missatge deli no amaga l'ambició de sortir de les urnes amb una majoria suficient que li permetés governar en solitari. Sobre això giren tots els missatges de Feijóo i de tots els dirigents conservadors.

