Ensurt a l'aeroport del Prat: un avió avorta l'enlairament per l'impacte d'un ocell

Aborto de despegue en #Barcelona, en pista 24L por impacto de ave. Recalentamiento de frenos, bomberos enfriando frenos de ambos trenes y coordinando evacuación del pasaje en pista. Operamos con pista única 24R. Posibilidad de demoras hasta poder retirar el avión. #SafetyFirst… pic.twitter.com/fJiIgaLnIp — 😉Controladores Aéreos 🇪🇸 (@controladores) July 16, 2023

Matí tens a l'. Un avió s'ha vist obligat a avortar l'enlairament en el darrer moment per culpa de l'i, a causa de l'actuació d'emergència, ha quedat avariat al mig de la pista, segons ha informat el compte oficial deL'avortament de l'enlairament ha provocat que els frens de l'aeronau s'hagin escalfat a un nivell molt elevat i elshan hagut d'intervenir per refredar-los in situ. Arran de la incidència, la pista 24L ha quedat fora de servei i només funciona la 24R, pel qualen alguns vols.

