Investiguen per tràfic d'òrgans el líder d'una secta amb 350 seguidors morts de gana a Kènia «per trobar Déu»

Ja són 350 els cossos trobats per la policia de Kènia enterrats en fosses comunes en uns terrenys propietat del líder cultista Paul Mackenzie Nthenge, autoproclamat líder d'una secta del comtat de Kilifi, a la costa del país. L'investigat es troba ara mateix a la presó sota sospita d'influir els seus seguidors perquè dejunessin fins a morir, amb la promesa de trobar Déu, i se l'investiga també per formar part d'una xarxa de tràfic d'òrgans.



Els investigadors han trobat prop de 100 fosses comunes a terrenys propietat de Mackenzie a la localitat de Malindi, la majoria de les quals encara han de ser desenterrades. El capitost de l'anomenada Església Internacional de les Bones Notícies, es va entregar per primera vegada a la policia el mes de març, després que dos nens van morir per inanició davant dels seus pares, membres de la secta. Va ser aleshores quan Mackenzie va avisar que podrien haver-hi fins a un miler de cadàvers.

Després de ser alliberat sota fiança, va tornar a ser arrestat el 15 d'abril i, més tard, va iniciar una vaga de gana per protestar contra el tractament rebut, segons informa el diari kenià The Nation. Altresmembres més de la secta i els seus fills es troben, i les autoritats del país els acusen d'intent de suïcidi, ja que la majoria es neguen a menjar en els centres de recuperació.

​

