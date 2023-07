Barcelona celebra un Pride amenaçat per l'auge de l'extrema dreta

Sortir al carrer per no retrocedir

La capçalera de la manifestació Foto: ACN

ha celebrat aquest dissabte lala popular desfilada amb què ees reivindica i busca normalitzar totes les orientacions sexuals i gèneres. Enguany, la concentració, que ha tornat a comptar amb la participació de milers de persones -més desegons la Guàrdia Urbana-, arriba dies abans de, comicis que poden permetre entrar l'extrema dreta de Vox al govern d'Espanya i posar en risc els drets assolits pel col·lectiu al llarg dels darrers anys.I és que precisament aquest context electoral ha estat el principal protagonista d'una jornada organitzada amb múltiples carrosses persota el lema "", amb la voluntat d'honorar les generacions passades de la comunitat que han permèsa les actuals.Laha començat a les 18 h de la tarda als jardins de lesi ha acabat a l'avinguda. Al llarg de la jornada s'han pogut escoltar els parlaments de desenes de polítics que han elogiat el Pride com un escenari de lluita a favor i en defensa dels drets del col·lectiu LGTBIQ+.Aquest ha estat el cas, per exemple, de la consellera d'Igualtat i Feminismes,, ha dit que el Pride d'aquest any és el "més reivindicatiu perquè té una" davant la "" que fins i tot "nega l'existència del col·lectiu i el propi dret a ser". Tanmateix, també ha destacat que la capital catalana és unper la visibilització dels col·lectius LGTBI i ha enviat un missatge de reconeixement a les persones grans "que van iniciar una lluita que encara és viva perquè encara no hem erradicat la LGTBIfòbia".D'altra banda,ha declarat amb vehemència que "". A menys d'una setmana de les eleccions al Congrés i en un clima d'ascens de l'extrema dreta de Vox, el batlle socialista ha asseverat que avui hi ha "més motius que mai" a favor de la reivindicació dels drets del col·lectiu LGTBI. "Hem de", ha manifestat Collboni. "Aquesta és una demostració de l'orgull que sentim, dels avenços que ha fet Espanya els últims anys", ha sentenciat.Entre d'altres, a la marxa de l'orgull del col·lectiu LGTBIQ+ també hi han assistit el cap de llista d'ERC a les eleccions del 23-J,; la candidata de Junts,; la candidata de Sumar-En Comú Podem,; la diputada republicana,, i el candidat d'ERC al Senat

