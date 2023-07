Un dia amb Vox: el soci amb qui el PP es juga la majoria

Des de Guadalajara, proclama contra ERC i Bildu

Com tractem l'extrema dreta a Nació? Nació manté no amplifica els discursos d'odi que emeten formacions com Vox, Plataforma per Catalunya, el FNC o Aliança Catalana amb entrevistes o fent-se ressò dels seus comunicats o rodes de premsa. Informa, això sí, dels fets: quan provoquen incidents, presenten una llista o obtenen representació, si prospera alguna denúncia seva o contra ells, si presenten una moció de censura, si se n'aprova alguna iniciativa…



I al diari definim aquests partits com a extrema dreta d'acord amb la definició del Centre de Terminologia de la Generalitat, que recull aquest moviment ideològic com una tendència radical extremada dins una línia política de la dreta. També de partits xenòfobs. Segons el Termcat, la xenofòbia és una actitud i manifestació de recel, por, odi i rebuig d'un grup envers els membres d'un altre grup per la seva condició d'alteritat i estrangeria. Aquestes formacions, però, neguen l'extremisme i s'autodefineixen com a identitaris. Malgrat que no hi ha una definició concreta, vindrien a basar la seva ideologia en la identitat, una idea que s'ha atribuït a formacions nacionalistes excloents, populistes o obertament d'extrema i ultradreta.



Per altra banda, en alguns casos estan emmarcats en la ultradreta, de la manera que ho defineix el Diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans (DIEC), com l'extrema dreta que no exclou la violència per aconseguir els seus fins. Finalment, el terme feixisme, com explica el mateix DIEC, només s'aplicaria en cas que un moviment polític defensés la submissió total a un líder que concentra tots els poders, l'exaltació del nacionalisme i l'eliminació violenta de l'oposició política i social.



aterrava al capdavant dell'abril del 2022 amb la idea de deixar enrere l'etapa més reaccionària d'un partit dividit sota el lideratge de Pablo Casado. La calma, però, va durar poca estona, i el que és avui candidat dels populars el 23-J ha cedit i ha comprat per a la seva estratègia els mètodes més durs d'una de les líders més carismàtiques del seu partit,, que governa la Comunitat de Madrid amb majoria absoluta. Feijóo ha viatjat aquesta setmana a Ermua per instrumentalitzar les víctimes d'ETA. També ha flirtejat amb teories conspiratives , sobre una possible tupinada amb el. I intensificarà aquests postulats en l'última recta de la campanya. Ho farà per. Aquell votant que prefereix una paraula fora de to en un debat a una proposta. Al votant que prefereix escoltar una mentida amable que una veritat. Al que se sent representat quan es culpa els migrants de tots els problemes de la societat. A aquell votant que aquest vespre estava a Guadalajara seguint un míting de Santiago Abascal i que no ha escoltat ni una proposta per al seu municipi, però que malgrat això, ho ha donat tot i ha aplaudit al final de cada una de les seves intervencions.L'acte ha començat a lesamb un miler de persones. És tard, comparat amb l'inici dels actes dels altres partits, que voreja les 19:00 hores. Però aquesta no és una decisió en va. Als actes de Vox hi ha molta, molt tinto de verano, i entrepans de cansalada i xoriç. Només entrar al recinte,al ritme de la cançó que un grup de llatinoamericans ha fet per Abascal. Ella se li arramba i li puja la samarreta verda, que té dibuixats militars i escrit "IV dia del veterano de boinas verdes". Quan encara falta mitja hora per iniciar l'acte, molts dels assistents fan cua a les barres per demanar la segona o tercera consumició. La gent se saluda, malgrat que no es coneix. És una festa de tarda.Per accedir al recinte, no hi ha. Sí que hi ha molts agents per tot, però vestits de manera casual. Malgrat no haver-hi control d'accés, hi ha una mena de codi no escrit per entrar: portar una, on sigui. En polseres, en la funda del mòbil, en les cintes de les ulleres de sol, en les samarretes, en els mitjons. Qui no en té, però, no pateix. A l'entrada hi ha una taula de marxandatge on se'n venen centenars. Algunes tenen paraules com "vota camp", o "vota família". Entre les persones que se'n compra, hi ha la Maria,d'uns 40 anys. Opta per Vox per "motius econòmics". Diu que mai ha votat, però que els que hi ha ara no defensen els interessos dels autònoms i que cal un canvi. Al seu costat, la seva parella, el Santiago. Per què votarà Vox? "Per l'". Ha tingut mai un problema, coneix algú a qui li hagin ocupat la casa? "Que va, a ningú, i a mi no em passarà. Però ho veig a la". Hi ha alguna cosa que no li agradi gens d'aquesta legislatura de Pedro Sánchez? Assegura que el fet d'haver pactat amb "".Finalment, arriba Abascal, que abans de baixar a la zona del míting atén a la premsa. Més dees barallen per poder-lo enregistrar i tenir el millor plànol. Una dona que voreja la seixantena, quan el veu, va corrents al seu company i li diu: "Ja l'he vist!". Està emocionada per la presència d'Abascal, no havia vist mai en directe al seu líder ultra. Abascal atén la premsa durant deu minuts, carrega contra Feijóo per pretendre, si no guanya, que governi Sánchez. Per darrere de la línia de la premsa,, de poc més d'un any, i li diu: "El veus, Mauro? És el president". Un altre nen d'uns cinc anys corre cap a la taula del marxandatge i celebra que hi hagi "caramels de Vox".Abascal baixa a l'escenari i comença l'espectacle. Incia els parlaments el diputat de Guadalajara, que destaca que avui fa calor, uns 30 graus. "Serà cosa del canvi climàtic? No! És que som al mes de juliol!", diu amb un to graciós. Tothom aplaudeix i entre el públic un home crida "que le vote Txapote". El lema, per criticar els pactes del PSOE amb Bildu, no té res a veure amb el canvi climàtic. La gent l'aplaudeix, però. El diputat ultra no fa cap menció concreta per, on Vox va ser la tercera força per darrere del PSOE i el PP a les generals del 2019. El seu discurs se centra a criticar que l'actual govern espanyol pacta amb "etarres, comunistes i colpistes". Diu que l'executiu és "socialcomunista", un socialcomunisme que "obliga a menjar".Arriba el torn de, eurodiputat dels ultres i vicepresident del partit. La seva intervenció tampoc serà per parlar de Guadalajara, i la podria fer ben igual a la plaça de qualsevol altra ciutat. Primera frase? Perque a parer seu invisibilitzen Vox, malgrat els 50 professionals de la comunicació que cobreixen el míting. Els acusa, també, de tenir vincles amb el PP i el PSOE. Dues receptes més: acabar amb l'perquè aquesta impedeix "defensar els interessos de tots els treballadors" i prou crides a la immigració il·legal. "Que els donin per cul!", crida des de la grada un altre dels assistents que també rep un fort aplaudiment.Arriba l'hora d'Abascal. A la tercera no és la bona, i tampoc parla de Guadalajara. Comença la seva intervenció dient que Sánchez és un "pajarraco" i una "paparra", i l'acusa d'haver convocat les eleccions a l'estiu després d'haver-se cabrejat "com un nen consentit" pels resultats del 28-M. Assegura que tot el que ha fet el PSOE en aquesta legislatura "" i que el govern "no és legítim". Acusa també al candidat del PSOE d'haver pactat amb els "enemics d'Espanya". Entre el públic, un assistent el corregeix i diu que són "els". Des de Guadalajara, Abascal se'n va a Catalunya i el País Basc, per assegurar que "Rufián, ETA, Junqueras i Otegi van junts". I que "". "Fills de puta", crida un altre assistent, que s'ha aixecat ja tres vegades en una hora a comprar consumició. És un pagès de la Unión de Uniones de Ganaderos. Abascal somriu.L'ultra tampoc planteja cap proposta. Diu que el seu projecte defensa a tots els espanyols sense distinció, i assegura que el seu partit només està en contra de la. Però detalla que la gent "del" migrant és benvinguda. "No tenim res contra els que venen a treballar honradament. Especialment amb els que compartim llengua", proclama dirigint-se al grup de llatinoamericans que l'estan ajudant a blanquejar la xenofòbia de les propostes de Vox, i que s'encarreguen de muntar i desmuntar els actes. Ridiculitza, també, lai critica que amb aquesta s'hagi esborrat de la legislació la paraula "mare". "Si truco a la meva mare i li dic progenitora gestant, em". Tothom riu i s'ho passa bé. El públic no segueix gaire el fil de les intervencions però quan es diuen paraules com "ocupacions", "migrants" o "Marroc" s'exhalta i aplaudeix molt fort.Acaba l'acte, una hora justa. Sona l'. Abascal s'entrega al públic i accepta totes les peticions de selfie que li demanen. Entre les grades, però no a la zona de premsa, hi ha també el periodista, director de Periodista Digital. Ha anat a escoltar, sense llibreta ni bolígraf. A les barres continuen servint cervesa. Sonen cançons com "Viva España" o "Carolina" de MClan. La festa pot continuar una estona més. Abascal marxa. Demà, dia de descans. Dilluns continua la ruta a Toledo. El cap de files de Vox s'ho pot prendre amb calma. No s'haurà d'estudiar cap proposta ni paraula específica per al territori on farà el míting i podrà dir exactament el mateix que ha dit a Guadalajara. El mateix que va dir també, ahir vespre a Palma. A Madrid, però, no en farà cap, d'acte. A les municipals en va fer un i va, amb només 200 persones. A la capital espanyola només tenen ulls pel PP d'Ayuso i la batalla es dona per perduda.. Si ho vol fer, haurà de començar a fer actes amb molta cervesa, música ballable, i sobretot, oblidar-se de pronunciar una sola proposta. Amb un "Viva España" a destemps n'hi haurà prou.

