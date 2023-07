​Els còmics més populars de Francisco Ibáñez

Mortadelo y Filemón

Mortadelo y Filemon Foto: Ediciones B

El botones Sacarino

El botones Sacarino Foto: Ediciones B

13 Rue del Percebe

13 Rue del Percebe. Foto: Editorial Bruguera



Pepe Gotera y Otilio

Pepe Gotera y Otilio Foto: Editorial Bruguera

Rompetechos

Rompetechos Foto: Ediciones B

La família Trapisonda

La família Trapisonda Foto: Editorial Bruguera

El 1958publicava la primera història dels dos personatges més coneguts del còmic espanyol: Moratdelo i Filemón. La notícia de la mort d'Ibañez aquest dissabte posa punt final a una llarga trajectòria del dibuixant que no només va estar centrada en la vida dels dos detectius, sinó que també va tenir moltes altres publicacions d'èxit. Repassem algunes de les més reconegudes:Es tracta del còmic més conegut d'Ibañez. Hi parodiava la vida de dos detectius amb caràcters i maneres de fer totalment contraposades. Tots dos formaven part de la T.I.A, una agència d'espionatge que volia parodiar l'agència americana C.I.A. En l'agència també hi havia altres personatges com el Superintendente, el professor Bacteri o la secretaria Ofelia.Ibañez va publicar aquesta obra el 1963 i es tracta d'una versió espanyola de Gaston Lagaffe. El protagonista és Sacarino, un jove poc treballador que es dedica a fer de botons un diari anomenat El audillo vespertino. Sacarino provoca constantment situacions que fan enfadar el responsable de l'empresa i que donen vida a les històries del còmic.En aquest cas, Ibañez explicava històries simultànies. Les il·lustracions plasmaven la vida d'un edifici i permetien veure de manera simultània el que passava als diferents habitatges del bloc de pisos.Pep Gotera, un directiu que només dona ordres, i Otilio, el treballador que només pensa en escapar-se de la feina, són els protagonistes d'aquesta publicació d'Ibañez que va veure la llum el 1966.Es tracta d'un còmic que Ibañez va publicar el 1964 i que explica la vida d'un home baixet i les seves situacions absurdes i surrealistes.Explica el dia a dia d'una família de classe mitjana-baixa. El còmic es va publicar el 1958, el mateix any que Mortadelo y Filemón.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola