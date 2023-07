​Quina és l'única paraula en castellà que es pot pronunciar, però no escriure?

Larecull més de 93.000 paraules als seus diccionaris, però n'hi ha una que no hi apareix i que existeix. Es tracta de l'imperatiu del verb pronominal "salirse", que es pot pronunciar, però no es pot deixar escrita en un paper.La paraula en qüestió s'hauria d'escriure, tanmateix, segons la Rae, les normes ortogràfiques no permeten l'ús de guió en aquests casos. Si es treu el guió, la paraula queda "salle" i perd el seu significat.Si es busca la paraula "sal-le" al diccionari de la Reial Acadèmia, no es troba. Es tracta d'un fet curiós i únic en el cas de la llengua castellana.

