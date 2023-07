Aragonès erigeix ERC en el partit «que més odia» el feixisme i crida els joves a «rebel·lar-se»

Rovira demana el vot per "condicionar" el govern espanyol

Retrets a Yolanda Díaz per rebaixar el feminisme

"Hem fet el que vam dir que faríem"

ERC s'ha erigit aquest dissabte a Sant Sadurní d'Anoia, on es fa l', en el partit "que més odia el feixisme" i ha fet una crida a la mobilització, especialment dels joves, aquest 23 de juliol a les eleccions espanyoles., entre d'altres, han assistit a l'acte de campanya d'aquesta tarda amb el Jovent Republicà al Penedès i han reivindicat la feina feta al Congrés dels Diputats per alliberar els presos polítics i aconseguir lleis de caràcter social com la llei de l'habitatge o la reforma de les pensions. Així, han demanat el vot per continuar "condicionant" el govern espanyol després de les eleccions i no han escatimat crítiques a la dreta i la ultradreta de PP i Vox, així com a l'esquerra "de mentida" que representen el PSOE i Sumar.El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha estat rebut amb crits de “president” pel més d’un centenar de persones que ha assistit a l’acte de. Aragonès ha denunciat la repressió que encara aplica l’estat espanyol, però ha ressaltat també la feina d’ERC per aconseguir els indults i que els presos surtin de la presó. També ha reivindicat la tradició de lluita antifeixista que representa ERC i el Jovent Republicà, en favor de la república catalana i per normalitzar l’independentisme. “Representeu els joves que l’1-O vau sortir al carrer per defensar amb els vostres cossos el dret d’aquest país a decidir el seu futur”, ha dit.Aragonès ha fet una crida a la mobilització, també dels joves, de cara al 23 de juliol. “”, ha dit, i ha advertit que la dreta i la ultradreta “perseguirà” els catalans. També ha criticat “l’esquerra de mentida”, que no defensa els drets dels joves i “mira cap a una altra banda”. “Toca rebel·lar-nos”, ha reclamat, i ha dit que el 23-J està en joc el present i el futur. “Quan el feixisme, la dreta i la ultradreta s’han alçat, ens han trobat de cara”, ha assegurat, i ha erigit ERC en el partit “que més odia” el feixisme. “La millor manera de plantar cara al feixisme és defensar la independència”, ha reblat.La secretària general d’ERC,, ha enregistrat un vídeo en què ha advertit que l’onada reaccionària d’Europa és una realitat a l’estat espanyol. “Ja fa anys que es vulneren drets civils i polítics, sobretot contra l’independentisme”, ha dit Rovira des de l’exili, que ha repassat els drets que es vulneren de manera constant. “”, ha dit. La dirigent d’ERC ha criticat que l’Estat espiï els independentistes i persisteixi en la persecució política. “La vulneració de drets la constaten molts organismes internacionals de l’ONU o del Consell d’Europa: l’Estat és un estat demofòbic”, ha assegurat. En aquest context, ha fet una crida a “lluitar des de tots els fronts”, també des de les institucions, com el "front de Madrid". "Hem intentat impedir i posar obstacles a la repressió, i ho tornarem a fer", ha afirmat.Rovira ha criticat també que es vulnerin drets socials a l'estat espanyol i ha lamentat que les iniciatives que es duen a terme a Catalunya siguin impugnades al, amb l'exemple de la llei catalana d'habitatge o els topalls als preus de l'energia. "Quan fem una llei, prenem decisions, ens trobem amb l'obstacle de les impugnacions al TC que ens deixa sense instruments per protegir la nostra societat", ha afirmat. La secretària general ha ressaltat, en aquest sentit, que ERC ha "corregit" a Madrid allò que el govern espanyol ha impugnat a Catalunya. "Volem tornar a acumular tota la força política i social, o corregir un govern d'esquerres massa acomplexat pels interessos de les elits", ha afirmat.La candidata al Congrés,, ha carregat contraper haver plantejat un feminisme menys combatiu. "Senyora Díaz, el feminisme que no és combatiu no és feminisme", ha dit, i li ha retret també que la líder des'oposi al referèndum d'autodeterminació. Jordà també ha defensat la feina feta a Madrid per part d'ERC, amb els indults i la reforma del codi penal, però també la llei d'habitatge, l'augment del salari mínim o la reforma de les pensions. "Ho hem fet sols", ha lamentat la dirigent republicana, que ha ressaltat el fet que el govern espanyol ha reconegut que el conflicte català és un "conflicte polític" i ha exigit que es pugui resoldre per la via d'un referèndum i de l'amnistia. L'exconsellera ha insistit en la feina de diputades com, amb la llei d'habitatge, o, diputada del Jovent Republicà, amb la llei d'universitats, i ha remarcat que aquest 23-J està en joc també la llengua i la cultura catalana. "Si hi ha un vot que pot defensar els interessos dels catalans i protegir Catalunya és el vot a ERC", ha reblat.La diputada Rosique, que no repetirà al Congrés, ha arrencat la intervenció refermant el compromís de fer tot el possible perquè Marta Rovira pugui tornar aviat de l'exili. Ha assegurat que ERC ha fet el que va dir que faria al Congrés. "Hem defensat el model català d'habitatge, d'universitats, d'educació, de llengua, i només ho hem fet nosaltres", ha afirmat. També ha ressaltat que la feina d'ERC ha evidenciat que el PSOE no és d'esquerres, ha denunciat les actuacions de Marlaska i laque han promogut els socialistes amb Unides Podem. "Això no era el PP, el PSOE i Unides Podem n'ha iniciat de nova", ha denunciat. Rosique ha dit també que els republicans han defensat el dret d'autodeterminació de Catalunya, tot i admetre que "potser no s'ha explicat prou", i ha tret pit dels posicionaments del Consell d'Europa.Al seu torn,, candidat del Jovent Republicà aquestes eleccions, ha assegurat que la independència és per "viure millor" i "tenir un projecte de vida digne", i per viure plenament en català. "A l'Estat, el futur dels joves és viure a casa dels pares fins als 30 anys, de feines temporals, de pobresa ambiental i de repressió política i d'infiltracions policials", ha afirmat, i ha denunciat la infiltració policial que va transcendir divendres a l'esquerra independentista de Girona. "Res d'això no ens aturarà, aquí hi ha un poble digne i dempeus contra tots ells", ha afirmat. Cursach ha assegurat que ERC no va a Madrid per reformar Espanya, sinó a defensar els Països Catalans en un moment difícil per l'ofensiva de l'extrema dreta, que ja governa el País Valencià i les Illes. "No descansarem fins que no hi hagi un pam de la nostra nació lliure de feixisme", ha afirmat.

