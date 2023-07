Aquesta matinada , Calella de Palafrugell, no se si eran Ninis, Cayetanos, guiris, gent del poble, immigrants o pijus, tampoc se com ha començat, però tenim un problema greu a tot arreu de civisme, i els polítics no fan res pic.twitter.com/4MY3mNyu75 — lluisGironafc.🇦🇹 (@LluisGironafc) July 15, 2023

Incidents anteriors a Costa Este

Els Mossos d'Esquadra investiguen l'assalt a la discotecaal Baix Empordà. Els fets s'han produït durant la matinada d'aquest dissabte, quan un grup de joves ha començat a llençar tanques d'obra, ampolles de vidre i altres objectes contundents contra el personal de seguretat del local que no els havien permès accedir al local.Segons fonts dels Mossos, l'avís s'ha rebut a lesi s'han obert diligències per "baralla tumultuària". Ara, s'estan revisant les imatges de les càmeres de seguretat i les que circulen per internet per localitzar i identificar els implicats. De moment, no hi ha cap detingut ni tampoc hi ha ningú que hagi resultat ferit.La baralla a la discoteca ha començat, segons informen fonts municipals, després que s'hagi negat als joves l'entrada a la discoteca. Aquests han començat a llençar objectes contra el personal de seguretat de la discoteca que, tal com es pot veure enque circula per internet, s'han acabat atrinxerant dins del local i han tancat l'accés per protegir-se.Tot i que encara no hi ha cap detingut i els Mossos continuen investigant l'assalt, fonts municipals han revelat que se sospita que la baralla l'haurien iniciat un grup de joves del poble amb antecedents per conflictes similars.Per prevenir incidents del mateix estil, aquest dissabte a la nit, una patrulla de la Policia Local de municipi i una de Mossos s'instal·laran tota la nit davant la discoteca. A més, es preveu que això es repeteixi els pròxims de caps de setmana per evitar més conflictes.Aquesta no és la primera vegada que Costa Este protagonitza un incident. El, per exemple, l'Ajuntament va portar als jutjats una festa il·legal que va congregar unesal seu aparcament i l'any passat, un home va resultar ferit després que l'ataquessin amb un got trencat.Dimarts, la discoteca va arribar a un acord amb l'Ajuntament per acabar amb els problemes a l'aparcament i els sorolls del local. En concret, es va pactar instal·lar limitadors de so que, quan calgui, la Policia Local podrà activar a distància. I també millorar l'enllumenat i reforçar la seguretat al pàrquing.

