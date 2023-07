"Caída masiva obligó a parar la etapa 14 del Tour de Francia" Pedrero, Esteban Chaves y Meintjes abandonan la carrera, la lluvia hizo acto de presencia y, tras llevar menos de cinco kilómetros recorridos, "hubo una montonera y la carrera se paró".😱🥹🙏 https://t.co/RDXbBRubDz pic.twitter.com/Tj0tqCX3qM — ⚡Maza⚡ (@MazaCiclismo) July 15, 2023

Lad'aquest dissabte es recordarà no només pels seus resultats competitius, sinó també per laque ha tingut lloc durant el recorregut. Desenes de corredors s'han vist implicats en un accident que ha tingut lloc pocs quilòmetres després d'iniciar-se l'etapa, concretament alLa caiguda ha afectat tants corredors que ha obligat a l'organització a aturar momentàniament la carrera perquè els serveis mèdics poguessin atendre tots els ciclistes ferits. En total,han hagut d'abandonar per culpa de la caiguda, tot i que molts altres també s'hi han vist implicats. Els ciclistes que no han pogut tornar són l'anglès Jaumes Shaw, el francès Romain Bardet, el colombià Esteban Chaves, el sudafricà Louis Meintjes i l'espanyol Antonio Pedrero.Al cap de mitja hora, la cursa s'ha reprès i l'etapa ha pogut continuar amb normalitat.

