El Consell per la República rebutja demanar l'abstenció a les eleccions espanyoles

Elno demanarà l'abstenció a les eleccions espanyoles. El govern que presideix Carles Puigdemont ja va demanar fa uns dies una "participació massiva" per bloquejar el Congrés i ara, en plena campanya electoral, l'Assemblea de Representants ha tombat una proposta de resolució que demanava no votar o votar nul el 23 de juliol.Segons ha pogut saber, un 55,7% dels vots han rebutjat la proposta d'un sector de l'assemblea, que promovia el boicot a les eleccions. Un 36,7% hi ha votat a favor. Aquest sector -molt minoritari, segons fonts coneixedores- va criticar que el govern de Puigdemont fes públic un comunicat promovent la mobilització sense esperar a aquesta resolució.Les crides a l'abstenció, promogudes per alguns perfils com Clara Ponsatí, van centrar el debat abans de la campanya, però finalment cap dels principals actors del moviment independentista hi ha donat suport.i lahan demanat mobilitzar-se el 23-J, igual que Òmnium. Els socis de l'ANC van rebutjar fa uns dies promoure l'abstenció, malgrat que era la voluntat de la direcció de Dolors Feliu. Avui, el Consell per la República ha ratificat també el rebuig a boicotejar les eleccions. L'Assemblea de Representants s'aliena així amb la posició de Puigdemont. El govern d'aquesta entitat ha fet una crida a la "participació massiva" a les eleccions espanyoles i s'ha desmarcat així de la campanya per l'abstenció que promouen alguns sectors de l'independentisme polític i mediàtic."Per la mateixa raó que cap partit unionista mai no demanaria l'abstenció com una manera de combatre l'independentisme, el Consell fa una crida a la participació massiva de l'independentisme en aquestes eleccions espanyoles", va dir l'entitat que lidera el president a l'exili.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola