El test ràpid a Gabriel Rufián: «Em va impressionar un discurs del subcomandante Marcos»

(Santa Coloma de Gramenet, 1982) és una cara coneguda d'ERC que opta a mantenir la capacitat d'influència del partit al Congrés per condicionar les polítiques del PSOE. A la cambra baixa espanyola, Rufián ha passat d'exhibir impressores a l'hemicicle per defensar el referèndum a ser una de les cares més il·lustratives de l'estratègia del diàleg que lideren els republicans a Madrid. Després de l'entrevista de campanya a, Rufián respon un test ràpid que permet conèixer-lo millor.- Un discurs del subcomandant Marcos [portaveu de l'organització armada indígena mexicana Exèrcit Zapatista d'Alliberament Nacional]- Islàndia.(Correcte)- 1.050 euros.(La resposta correcta és 1.080)- Sap que jo estic empadronat a l'AVE? He passat per totes. Les quatre capitals de província i Figueres.(Correcte)- Oscil·la entre el 15, 20, 20 i escaig.(La resposta correcta és 24,7%).- La Inés Granollers, de Lleida, em matarà. Vaig presentar el seu candidat... Balaguer.(Correcte)- Depèn. 60, 70, 80 cèntims. 1 euro. Depèn d'on vagis.(Correcte)- Es feien articles sobre el polític amb més seguidors de Twitter, fins que jo vaig passar a ser el polític amb més seguidors a Twitter. Amb això li estic responent.(Correcte: Rufián 951.600 i Puigdemont 793.200)- Aquests dies s'ho mereix com ningú. Oskar Matute. Jo no el coneixia, vam entrar junts i a part que som amics és un extraordinari parlamentari.- N'hi ha. Però no suma res.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola