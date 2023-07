​Aquesta és la dieta d'aliments ultraprocessats que es considera saludable

Quins aliments contenia el menú?

Els metges no recomanen elsper tal de portar una vida sana, ja que poden tenir efectes negatius per la salut com l'obesitat o la diabetis. Tot i això, un estudi del Servei d'Investigació Agrícola dels Estats Units assegura que és possible crear una dieta saludable amb aliments ultraprocessats.El treball dels experts americans s'ha publicat a la revistai va seguir l'que determina quins són els aliments processats. L'escala diu que els aliments poden classificar-se en quatre grups: no processats, ingredients culinaris processats, aliments processats i aliments ultraprocessats.El menú que van configurar els nutricionistes americans va agafar els productes de l'últim esglaó de l'escala NOVA i es va dissenyar per. Van seleccionar els productes que tenien nivells menys baixos de grasses saturades i sucres afegits, i, al mateix temps, contenien suficients nutrients.Cal dir que hi ha molts aliments que són rics en nutrients tot i el seu nivell de processament. Per exemple, el iogurt és una bona font de nutrients, tot i que té conservants i sucres afegits. El menú dissenyat pels experts americans estava compost d'un 80% de productes processats i va aconseguir una nota de 86 sobre 100 a l'Per exemple, el primer dia del menú estava format per un esmorzar amb "burrito" amb clares d'ou líquides, formatge ratllat, mongetes enllaunades i un suc de taronja i llet ultrafiltrada sense greix. El dinar tenia un entrepà amb pa integral de paó, tomata, xampinyons amb patates fregides congelada i aigua amb gas. I el sopar contenia un plat d'arròs amb salmó congelat amb llimona i pebre acompanyat de sèsam maionesa, bròquil al vapor i llet ultrafiltrada.Al final, treia la conclusió que és un repte categoritzar els aliments com "sense processar", "mínimament processats" o "ultraprocessats", igual que el fet d'advertir contra el consum de "tots" els aliments ultraprocessats.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola