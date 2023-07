Què he de fer si marxo de vacances i no m'ha arribat el vot per correu?

Què passa si no puc anar a l'oficina a dipositar el vot?

. Aquesta és la xifra rècord que ha rebut Correu de sol·licituds per votar per correu a les pròximes eleccions generals del. Els carters ja han entregat un, però n'hi ha que encara no s'han pogut repartir. Això pot fer que hi hagi algú que aquests dies marxi de vacances i encara no hagi rebut el seu vot per coreu.Per aquest 30% restant, Correus proposa una solució:. Per fer-ho, es demana entrar a la web del cens electoral i consultar el número de registre de l'enviament i demanar des de una oficina de Correus la reexpedició de la documentació a una altra direcció o una altra oficina.El votant té fins al dijousper dipositar el seu vot a qualsevol oficina de Correus de tota Espanya durant els seus horaris d'obertura. A l'hora de fer-ho, caldrà identificar-se amb el DNI, passaport, permís de conduir, targeta de residència o qualsevol altre document vàlid. Aquest document d'autorització es pot descarregar a la web de Correus.A través de la web de Correus també es pot consultar la situació i la localització del vot per correu demanat. Introduint el registre que hi ha al cens electoral a la pàgina web de Correu es pot comprovar on es troba el teu vot per correu.Una altra persona pot dipositar el vot per correu per nosaltres. Per fer-ho, però, s'ha de firmar una autorització perquè algú pugui entregar el vot per correu al nostre nom. L'autorització haurà de ser firmada per al votant i haurà de portar una fotocòpia del seu document d'identitat i de la persona que li diposita el vot. Per elaborar l'autorització corresponent, es pot entrar a la pàgina web de Correus i seguir el model que hi ha.

