Detenen a Barcelona un ciberdelinqüent fugit dels Estats Units que va estafar 70 milions de dòlars

La Policia Nacional espanyola va detenir aquest dimarts un ciberdelinqüent en cerca i captura pels Estats Units a l'aeroport de Barcelona-el Prat. Se l'acusa de frau per haver creat i distribuït un programari maliciós conegut com a "scareware", que va afectar "centenars de milers de víctimes" a tot el món i va causar un perjudici econòmic de més de 70 milions de dòlars en pèrdues als consumidors.



El detingut va ser posat a la disposició del jutjat central d'instrucció número sis de l'Audiència Nacional, en funcions de guàrdia, que va decretar-ne l'ingrés a presó, segons ha informat en un comunicat la policia espanyola aquest dissabte. L'home tenia en vigor una notificació vermella de l'Interpol i estava qualificat de fugat per les autoritats dels Estats Units des de fa més de 10 anys.

Els fets que se li imputen van tenir lloc, quan el detingut, a través del programari i amb l'ajuda d'una xarxa internacional "sofisticada" de servidors informàtics, infectava els ordinadors de les víctimes i provocava que hi apareguessin missatges advertint que els terminals estaven corromputs amb un virus iAixí, els usuaris arribaven a pagar fins aper obtenir uns programes de seguretat falsos que els proporcionessin una solució, però desconeixien que

​

