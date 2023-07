La campanya del 23-J espolsa a Girona la contradicció del PSC

"Ser moderat no és parlar fluixet"

Els'ha trobat a Girona ambhabituals que la política aboca. Així com la insistència d'Alberto Núñez Feijóo amb la idea de signar un pacte per deixar governar la llista més votada es contradiu amb els pactes i votacions que ha protagonitzat recentment la seva formació a punts com Extremadura o Barcelona, els socialistes també han de batallar amb els seus matisos. I un d'aquests exemples és l'atac que ha llançat la guanyadora de les eleccions municipals a la capital gironina,, contra l'acord que han signat Guanyem Girona, Junts i ERC per desbancar-la i fer alcalde Lluc Salellas.: perquè les opcions de Pedro Sánchez de tornar a ser alcalde passen molt probablement per teixir un acord amb altres formacions sense guanyar les eleccions del 23-J i perquè, amb tota probabilitat, alguns d'aquests partits amb què s'haurà d'entendre seran, justament, els que han pactat un govern alternatiu Girona.Malgrat això,, davant del primer secretari del PSC, Salvador Illa, i la candidata catalana a les eleccions espanyoles, Meritxell Batet, en un acte de campanya a l'Auditori Palau de Congressos de Girona. "Si el marc que els uneix és el marc nacional, que situïn quins objectius pretenen aconseguir des de l'Ajuntament de Girona. Que ens diguin quins objectius volen atrapar i ens passin comptes d'aquí a un any o dos, és igual. I si no els han aconseguit, si us plau,que no té cap justificació teòrica", ha reblat.Poc després, el principal candidat dels socialistes per Girona,, ha furgat en la confrontació contra l'acord entre formacions -com ERC o Junts- amb què Sánchez intentarà posar-se d'acord, després de les eleccions estatals, si hi ha la possibilitat de teixit un govern que no sigui del PP. Almenys ho ha fet carregant contra les seccions gironines de les formacions independentistes. Per fer-ho, s'ha dirigit directament a Paneque:Conscients de les arestes de les seves paraules, els principals pesos pesants del PSC presents a l'acte,. Sí que han retret, en canvi, el tarannà de Junts per voler "bloquejar" la política espanyola i el d'ERC per "posar preu" al seu eventual suport a una investidura de Sánchez, en referència a les exigències que plantejarien els republicans.Això no té preu i no se li posa preu", ha reblat Illa, en referència a les amenaces de l'arribada del PP a un govern espanyol.Al seu torn, Batet hi ha aprofundit. Ha insistit que "el problema no és Vox" sinó que ho és "el Partit Popular". No només pel camí que proposen a partir del pròxim 23-J, sinó també per la seva acció ja exhibida al Congrés dels Diputats. Com a presidenta d'aquesta cambra, Batet ha assegurat que a la cambra baixa espanyola,. En aquest mateix sentit, ha criticat el que proposta el PP a diferents col·lectius, al seu parer. Per a Catalunya, "confrontació". Per als pensionistes, "congelació". Per a la comunitat LGTBI, "invisibilitat". Per a la cultura catalana, "censura".. Davant d'aquesta possibilitat, la candidata del PSC ha assumit que "Girona serà la punta de llança perquè Pedro Sánchez torni a ser el president del govern d'Espanya".Per rematar l'acte, Salvador Illa s’ha dirigit al líder del PP a l’Estat, Alberto Núñez Feijóo, per recriminar-li el fons de les seves polítiques i la connivència amb l'ideari de Vox. En aquest sentit, s’ha queixat que el Partit Popular els demani que els permetin governar, si guanyen les eleccions, exhibint moderació., ha remarcat Illa. Per contra, el cap de files dels socialistes catalans ha assegurat que la moderació té a veure amb traçar línies vermelles amb punts com la violència masclista o la defensa de la llengua catalana en casos com el de Borriana . "Ser moderat és dir no a un negacionista de vacunes" ha rematat, en referència a la presidenta de les Corts d’Aragó, de Vox, amb qui el PP ha pactat.

