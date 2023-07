A disposició judicial els sis turistes que van violar una jove en un hotel de Palma: van gravar els fets

Els sis turistes que lava detindre aquest dijous de matinada per una violació grupal a una noia en un hotel de han passat aquest dissabte a disposició judicial. La víctima, de 20 anys, també era una visitant alemanya que es trobava a l'illa deamb unes amigues, tal com va explicar el diari local Última Hora, que va avançar els fets.La Unitat de Família i Dona (UFAM) de las'ha fet càrrec de les investigacions i treballen amb els diversos telèfons mòbils que els agents van intervenir en el lloc dels fets. De fet, en un dels dispositius es va localitzar unLa jove i un dels agressors van conèixer-se el dimecres a la nit en un local d'oci nocturn prop de la zona de lade Palma i van mantenir relacions sexuals consentides a la platja. Després, ambdós van anar a l'de l'home però no van poder entrar a l'habitació. Per això van decidir anar on s'allotjaven els amics del jove i van tornar a tenir relacions sexuals amb consentiment. Però en un moment de la nit cinc amics de l'home van entrar a l'i van agredir sexualment la jove.La noia va intentar marxar del lloc abans que es produís la, però els sis agressors van impedir-ho. Finalment, la víctima va aconseguir escapar-se, baixa a lai comunicar-se amb les seves, que van trucar a la policia espanyola. Els sis autors dels fets, que tenen al voltant de 20 anys, es troben a les dependències de la policia espanyola de Palma pendents de passar a

