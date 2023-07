​El truc per obrir una llauna sense els dits

A vegades, obrir una llauna es pot convertir en una aventura. La falta d'ungles o la mateixa obertura de l'envàs pot provocar que per poder-nos beure el refresc faci falta temps i paciència. Però hi haper obrir una llauna que ens permetrà estalviar temps i no fer servir els dits.Moltes vegades utilitzem un ganivet per fer palanca i aconseguir obrir la lluna, però en aquesta ocasió, només farà falta. Amb ella, podrem obrir de manera molt fàcil i còmode el refresc que volem beure. El truc consisteix a fer servir la base de la segona llauna fent-la passar per l'obertura d'aquella que ens volem prendre. Això fa que la cantonada de la llauna s'enganxi amb l'obridor i destapi el refresc.Es tracta d'un truc que s'ha fet viral a través d'un vídeo deque demostra l'eficàcia d'aquesta tècnica fins ara desconeguda per a molts.

