​El «superaliment» que ajuda a perdre pes, és digestiu i enforteix els ossos

Elssón aliments exòtics, majoritàriament, desconeguts i que estan poc familiaritzats amb la ciutadania. Són productes que, com bé indica el seu nom, tenen grans virtuts. És el cas, per exemple, de les llenties, però n'hi ha un que passem desapercebut i que és considerat una font de vitamines, minerals, i té propietats que van bé per a diferents zones del nostre cos, tal com recull laEstem parlant del, un producte làctic líquid i molt aromàtic, que s'obté per una doble fermentació. Es podria dir que és un aliment similar en el seu concepte al iogurt, però en la seva elaboració hi participen una sèrie de microorganismes diferents dels del iogurt. En el cas del quefir, hi ha una combinació de bacteris i llevats. En el iogurt es produeix una fermentació làctia que en el cas del quefir és lactoalcohòlica.Aquest producte resulta ser una gran font alimentària per diversos motius. Igual que el iogurt, és considerat un probiòtic i aporta. El quefir és un aliment perfecte per als intolerants a la lactosa, ja que en la fermentació es redueix molt els nivells d'aquest disacàrid. Això permet que ajudi al trànsit intestinal evitant el restrenyiment. Així mateix, també ajuda a combatre l'a més de tractar-se d'una solució efectiva per a problemes cutanis com a èczemes.El quefir també és ric en triptòfan, calci, magnesi, fòsfor i vitamines B i K. A més, també aporta vitamines dels grups A, B i D, i aminoàcids essencials. Pel que fa al gust, el quefir és més líquid i més àcid que el iogurt.

Altres notícies que et poden interessar

​

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola